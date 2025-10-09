Forbidden Fruit Anticipazioni 10 ottobre 2025: Alihan spalle al muro, Ender ha scoperto il suo segreto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 10 ottobre 2025 su Canale 5 rivelano che Ender fa una scoperta su Alihan che potrebbe mettere quest'ultimo in una posizione molto difficile...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 ottobre 2025 alle 14:10, Zeynep conferma a Dundar l'invito a cena fuori. Intanto, Ender scopre qualcosa che la lascia basita: trova i farmaci di Alihan. Successivamente, la mora s'incontra con Zerrin per tentare di convincerla a riprendere il controllo delle sue azioni e smetterla una volta per tutte di sostenere Halit. La cognata le darà ascolto?

Forbidden Fruit: Zeynep esce con Dundar...

Quando Alihan ha provato a dissuaderla dall'accettare di andare a cena fuori con Dundar, Zeynep gli ha risposto, allontanandosi proprio con lui. Il moro, geloso come non mai, ha chiesto ad Hakan d'informarsi attraverso Caner su ciò che sta accedendo tra l'amata e l'altro. Ed ora, Zeynep sta informando Dundar di essere pronta ad uscirci insieme, confermando il suo invito. Chissà se questa voce giungerà all'orecchio di Alihan, e chissà come la prenderà; in fin dei conti, non è così difficile immaginare quale sarà la sua reazione...

Ender scopre il segreto di Alihan... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Ender sta ancora indagando nel privato di Alihan. Il suo obiettivo, infatti, è quello di scoprire tutti i segreti di suo marito, in modo tale da poterlo tenere in pugno. La paura della donna è che Alihan, già stanca di lei e da sempre follemente innamorato di Zeynep, possa decidere di mettere la parola "fine" al loro matrimonio di facciata, dicendole addio per sempre. Adesso Ender sta per fare una scoperta a dir poco interessante: in bagno trova farmaci che il moro utilizza per provare a contrastare i suoi attacchi di panico. Che cosa se ne farà di questa informazione?

Ender incontra Zerrin, nelle Anticipazioni della puntata del 10 ottobre 2025 di Forbidden Fruit

Una volta scoperto che Alihan assume dei medicinali perché soffre di attacchi di panico, Ender si prepara alla sua prossima mossa. La signora si sta per incontrare con Zerrin, con la quale deve parlare a quattr'occhi. Il motivo per cui Ender ha voluto vedere Zerrin è spingerla a ragionare sul fatto che, a parer suo, la cosa più giusta da fare sarebbe riprendere finalmente il controllo delle sue azioni dell'azienda, ma soprattutto smetterla una volta per tutte di continuare a sostenere Halit. La mora riuscirà a farsi ascoltare dalla cognata?

