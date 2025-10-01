TGCom24
La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 6 all'11 ottobre 2025: Arif in pericolo di vita!
La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 6 all'11 ottobre 2025: Arif in pericolo di vita!

Francesca Simone
Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Nuove Puntate de La forza di una donna, la soap turca di Canale 5, in onda dal 6 all'11 ottobre 2025. Ecco le trame.

La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 6 all'11 ottobre 2025: Arif in pericolo di vita!

Vediamo insieme le trame delle nuove puntate de La forza di una donna, la soap turca in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato in daytime. Ecco le Anticipazioni dettagliate per gli episodi che vedremo in TV dal 6 all'11 ottobre 2025.

La forza di una donna, le Anticipazioni delle puntate in onda dal 6 all'11 ottobre 2025

Lunedì 6 ottobre 2025

Enver, Hatice, Ceyda e Yeliz stanno provando a spiegare a Bahar per quale motivo hanno deciso di tenerle nascosto che Sarp è ancora vivo, sperando così di riuscire ad ottenere il suo perdono. Tuttavia, la poverina, ancora sotto shock per il recente incontro con il marito, non ne vuole proprio sapere di stare ad ascoltarli: le hanno taciuto un'importante verità per la seconda volta. La delusione le impedisce di accettare le loro scuse.

Martedì 7 ottobre 2025

Sarp sta chiedendo aiuto a Munir: vorrebbe che proteggesse Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk, visto che gli spietati uomini del temibile Nezir li stanno tenendo d'occhio. Dopodiché, il giovane deve affrontare un discorso molto delicato con Piril. Sarp spiega alla moglie che Sirin lo tiene in pugno perché in possesso di alcune loro foto compromettenti.

Mercoledì 8 ottobre 2025

Ceyda sta avendo un colloquio con Jale, la quale ha una buona notizia per lei: è disposta ad accogliere la sua richiesta di diventare la baby-sitter del piccolo Bora. Ceyda è soddisfatta. Intanto, Sirin, per fare un dispetto ai genitori, sta mettendo i piatti sporchi nello spazio vuoto in cui prima c'era la lavastoviglie. Enver va su tutte le furie. Arif, invece, ha l'ennesimo scontro con Yusuf perché ha scoperto che ha venduto l'anello di sua madre che lui aveva regalato a Bahar per farle la proposta.

Giovedì 9 ottobre 2025

Arif riesce a recuperare l'anello di sua madre venduto da Yusuf. Intanto, Ceyda inizia a lavorare come baby-sitter del piccolo Bora. Dopodiché, il giovane e la bionda si confrontano, e concordano sul fatto che sembri proprio che alcuni loschi individui stiano sorvegliando Bahar. Hatice, Enver e Yeliz, invece, temendo la reazione della poverina, non sanno come dirle che Sarp si è risposato ed ha avuto altri due figli.

Venerdì 10 ottobre 2025

Arif si rende conto che Cevat sta pedinando Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk. Preoccupato per loro, il ragazzo mette in guardia l'amata. In seguito, Enver si reca al bar di Arif, ma non lo trova; al suo posto, una traccia di sangue sul bancone che lo fa allarmare. L'uomo allerta tutti gli altri, e Ceyda arriva ad ipotizzare che qualcuno potrebbe aver rapito il giovane. Peyami organizza un gruppo armato per ricercarlo.

Sabato 11 ottobre 2025

Peyami e Suleyman, insieme a Ceyda, irrompono nella casa in cui Cevat ed Ohran stanno tenendo sotto stretta osservazione Bahar, certi che lì ci sia Arif. Tuttavia, il poveretto è ancora nelle mani dei rapitori, che, dopo averlo picchiato a sangue, lo abbandonano in un bosco. Ripresosi, Arif riesce a tornare a casa grazie al passaggio di un camionista. Quando Bahar lo vede ridotto in questo modo, si sente in colpa, pensando che Sarp sia coinvolto. Successivamente, quest'ultimo si reca da Hatice ed Enver per discutere con loro di una questione delicata. Nisan e Doruk, invece, apprendono che Arif è stata picchiato. Nel frattempo, Ceyda è alle prese con i primi problemi sul suo nuovo posto di lavoro.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:40.

