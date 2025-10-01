Beautiful Anticipazioni dal 6 all'11 ottobre 2025: Sheila e Steffy arrivano alle mani!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 6 all'11 ottobre 2025. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Beautiful continua con le sue storie sempre più intriganti, tra tradimenti e sfilate di moda. L'appuntamento con la Soap americana è alle ore 13.45 dal lunedì al venerdì e alle ore 14.00/14.10 il sabato sempre su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni complete degli episodi inediti che vedremo in onda dal 6 all'11 ottobre 2025 .

Beautiful: ecco le trame complete

RJ percepisce la delusione di Luna e le chiede se durante la loro prima volta è successo qualcosa che l’ha turbata, ma lei nega tutto e si dice felice della serata. Mentre RJ gli promette che l’amerà per sempre, cercando di tranquillizzarla perché non ha intenzione di rompere con lei, emerge un’altra verità. Zende ha approfittato di Luna e i due hanno avuto un rapporto, ma il ragazzo si difende, ammettendo che lei sembrava totalmente in sé in quel momento. Poppy e Zende si confrontano, certi che Luna dovrà mantenere il segreto mentre la donna si sente in colpa: sua figlia ha assunto involontariamente le sue pastiglie e per questo è andata a letto con Zende. Dopo aver capito cosa è successo, Luna ritorna a casa e incolpa la madre di averle rovinato la vita. La ragazza non ha trovato il coraggio di rivelare il tradimento a RJ, nonostante le attenuanti del caso, poi si confronta con Zende e dichiara di essere andata con lui solo perché sotto effetto di stupefacenti. Non sapendolo, Zende è stato il suo primo uomo e questo lo colpisce molto, tanto da spingerlo a chiedere a Luna di ripensare a quello che ha provato con lui, certo che lei fosse parzialmente cosciente del fatto. Luna, tuttavia, è irremovibile, discute con Zende poi riceve una telefonata di RJ, lo raggiunge e i due si abbandonano alla passione.

Hope va a trovare Deacon, pregando di lasciare Sheila. La donna è una psicopatica pericolosa e lo sta allontanando dalla sua famiglia. Ascoltando la conversazione, Sheila implora la ragazza di non tenerla lontana dall’uomo che ama, affermando di essere una persona nuova rispetto al passato. Sheila vuole un’ultima possibilità per dimostrare a tutti di essere veramente cambiata. Hope è infastidita dalle sue parole e se ne va mentre la Carter prega Deacon di non lasciarsi condizione. Nonostante la ami molto, l’uomo è determinato a mettere al primo posto la sua famiglia e così, con le lacrime agli occhi, decide di lasciarla.

A Il Giardino, Deacon incontra Sheila infastidito dalla sua reazione dopo la discussione ma la donna sembra terrorizzata e spiega che qualcuno che conosce molto bene è ritornato in città. In quel momento, arriva tata Lucy con Hayes e Kelly. La piccina riconosce subito Sheila, scatta un selfie e lo invia a Steffy. Vedendo la foto, Steffy si presenta al locale e intima Sheila di stare alla larga dai suoi bambini arrivando a minacciarla apertamente. Avvisato da Lucy, Finn arriva a Il Giardino dove incontra Deacon preoccupato per la strana assenza di Sheila. Liam, ignaro di tutto, confida a Bill che Finn, essendo figlio della Carter, rappresenta un vero pericolo per la Forrester mentre la discussione tra le due donne degenera. Sheila spinge Steffy con forza verso la porta, facendola cadere, lei si rialza e ricambia, mentre Deacon e Finn entrano appena in tempo per separarle. Messa alle strette, la Carter prega entrambi di credere alla sua versione: non voleva fare male a Kelly.

Thomas mostra a Hope il nuovo modello che ha realizzato per la HFTF. Felici di avere Eric dalla loro parte e sperando di ottenere anche il consenso di Brooke, i due vivono un momento intimo e stanno per cedere alla passione, interrotti da RJ. Poco dopo, Hope confida a Thomas di essere in tensione per suo padre che non vorrebbe insieme a Sheila Carter. Nel frattempo, Steffy confessa a Finn di desiderare la morte di Sheila mentre Deacon mette prontamente in guardia la sua compagna: non deve presentarsi a casa di Finn. Mentre Sheila si sfoga, Steffy è sola in casa. Non sa che fuori, in mezzo alla fitta boscaglia, qualcuno la sta osservando mentre sussurra: “Steffy Forrester. Stasera morirai!”.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.