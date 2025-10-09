Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 ottobre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 9 ottobre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:10, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 ottobre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 ottobre 2025 - RJ e Luna sono a confronto e chissà se la verità verrà a galla oppure no ma c’è qualcun altro coinvolto in questa storia e che si struggerà per quello che è successo. Stiamo ovviamente parlando di Zende. Il ragazzo non smetterà di pensare a quello che è successo la sera prima e si sentirà in colpa per non aver capito cosa stava succedendo e per essersi illuso che Luna volesse lui. A peggiorare la situazione ci si è messa pure Poppy, che lo ha accusato di aver approfittato del momento. Ma è stato davvero così? Zende è un carnefice e non una vittima di quello che è accaduto dopo la festa a casa di suo nonno? Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Beautiful dal 6 all'11 ottobre 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 9 ottobre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 9 ottobre 2025 - Yildiz è disperata: Kemal convolerà a nozze con Zehra. La bionda si sta sfogando con Zeynep, che sta cercando di consolarla. In seguito, Halit rivela a Yildiz che Kemal, dopo il matrimonio, lo sosterrà contro Alihan ed Ender. L'imprenditore aggiunge anche che la data del matrimonio deve restare un segreto. Intanto, Osman, figlio della donna investita da Erim, pretende da Halit del denaro per non denunciare il giovane. Hakan, invece, sta chiedendo a Caner d'informarlo su Zeynep e Dundar... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 6 al 10 ottobre 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 9 ottobre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 9 ottobre 2025 - Arif recupera l'anello di sua madre venduto da Yusuf. Intanto, Ceyda inizia a lavorare come baby-sitter del piccolo Bora, figlio di Jale e Musa. In seguito, il giovane e la bionda si confrontano, e concordano sul fatto che sembri proprio che alcuni loschi individui stiano tenendo d'occhio Bahar. Hatice, Enver e Yeliz, invece, temendo la reazione della poverina, non sanno come dirle che Sarp si è rifatto una vita... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 6 all'11 ottobre 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 9 ottobre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 9 ottobre 2025 - alla tenuta c’è molta tensione e tutto il risentimento dei marchesi scoppierà contro Jana e la sua gravidanza. Sì perché allo scandalo e all’arrivo di un erede indesiderato – ovviamente da Cruz e Don Alonso – si aggiungerà un dettaglio che farà scoppiare la marchesa: Jana è rimasta incinta prima del matrimonio. La notizia dovrà purtroppo uscire allo scoperto e l’ex cameriera si troverà di nuovo a combattere sua suocera, inferocita più che mai... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 5 all'11 ottobre 2025.