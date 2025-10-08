TGCom24
Beautiful Anticipazioni Puntata del 9 ottobre 2025: Zende vittima o carnefice?

Silvia Farris

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 9 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap di Canale5.

Beautiful Anticipazioni Puntata del 9 ottobre 2025: Zende vittima o carnefice?

RJ e Luna sono a confronto e chissà se la verità verrà a galla oppure no ma c’è qualcun altro coinvolto in questa storia e che, nella puntata di Beautiful del 9 ottobre 2025 – in onda alle 13.50 su Canale5 – si struggerà per quello che è successo. Stiamo ovviamente parlando di Zende. Il ragazzo non smetterà di pensare a quello che è successo la sera prima e si sentirà in colpa per non aver capito cosa stava succedendo e per essersi illuso che Luna volesse lui. A peggiorare la situazione ci si è messa pure Poppy, che lo ha accusato di aver approfittato del momento. Ma è stato davvero così? Zende è un carnefice e non una vittima di quello che è accaduto dopo la festa a casa di suo nonno? Come evolverà la situazione per lui e Luna dirà la verità a RJ nell’episodio della Soap?

Beautiful Anticipazioni 9 ottobre 2025: Zende si sente in colpa, rimedierà mai?

La notte d’amore passata con Luna sta diventando uno spiacevole ricordo. Zende si sente profondamente in colpa per quello che è successo e questo perché non si è reso conto, innamorato e felice come era, che Luna era fuori di sé e pensava di essere con RJ. Questo dettaglio ha reso tutto molto difficile e complicato; sì perché ora il Forrester si trova a dover fare i conti con un problema molto serio e se Luna dovesse dire qualcosa a RJ, lui non solo dovrà affrontare l’ira di suo cugino (che avrà ben ragione a essere infuriato con lui) ma anche lo sdegno della sua famiglia. Insomma Zende ha paura che nessuno lo spalleggi e che tutti prendano le difese del “bambino d’oro” - come lui chiama RJ – e in questa occasione non potrà dare loro torto.

Beautiful: Zende vittima o carnefice?

Zende si sente in colpa per quello che è successo. Il ragazzo pensava davvero di aver finalmente conquistato Luna ma le cose gli sono sfuggite completamente di mano. Non si è accorto infatti o forse non ha voluto accorgersi, che Luna non era in sé e ora ne paga le conseguenze. Poppy ha picchiato duro contro di lui e lo tormenterà ancora accusandolo di aver approfittato del momento e in effetti è un po’ quello che è successo. Zende si renderà conto che se non avesse avuto questo desiderio di rivalsa verso suo cugino e se non si fosse invaghito della stessa donna – probabilmente anche per prendersi una piccola vendetta – le cose non sarebbero andate così male. Insomma capirà di essere sì una vittima ma anche un carnefice e se Luna dirà tutto a RJ, lui se la vedrà davvero brutta.

RJ rincuora Luna ma lei non gli dice la verità, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Luna ha mandato RJ nel panico rivelandogli che è successo qualcosa che l’ha profondamente turbata. Il ragazzo ha inizialmente pensato che lei si riferisse alla loro notte d’amore e che fosse pentita per quanto successo ma la stagista si è affrettata a dirgli che lui non è per nulla colpevole e anzi il suo amore la sta aiutando. Il Forrester le assicurerà che niente e nessuno li separerà e la spronerà a sentirsi protetta. Queste parole d’amore faranno capire a Luna che non può dire la verità al suo compagno, non ora almeno. La paura di perderlo la terrorizzerà talmente tanto da spingerla a mantenere il segreto esattamente come Poppy – e poi Zende – le hanno consigliato di fare. Ma sino a quando riuscirà a non dire nulla?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 all'11 ottobre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.

