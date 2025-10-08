Forbidden Fruit Anticipazioni 9 ottobre 2025: Halit sotto ricatto! Ecco chi lo tiene in pugno

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 9 ottobre 2025 su Canale 5: Halit viene ricattato!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 9 ottobre 2025 alle 14:10, Yildiz è disperata: Kemal convolerà a nozze con Zehra. La bionda si sta sfogando con Zeynep, che sta cercando di consolarla. In seguito, Halit rivela a Yildiz che Kemal, dopo il matrimonio, lo sosterrà contro Alihan ed Ender. L'imprenditore aggiunge anche che la data del matrimonio deve restare un segreto. Intanto, Osman, figlio della donna investita da Erim, pretende da Halit del denaro per non denunciare il giovane. Hakan, invece, sta chiedendo a Caner d'informarlo su Zeynep e Dundar...

Forbidden Fruit: Kemal sposa Zehra!

Yildiz è un'anima in pena. La giovane, scontenta della sua vita insieme ad Halit, ha fatto i bagagli ed ha lasciato la villa. Non sapendo dove altro andare e desiderosa di rivedere Kemal per dichiarargli finalmente i suoi sentimenti, Yildiz lo ha raggiunto; purtroppo, però, ad attenderla c'era una brutta sorpresa: il suo ex marito era in procinto di convolare a nozze con Zehra. Tuttavia, al momento del fatidico "sì", hanno ricevuto una telefonata che ha interrotto la cerimonia, ed ha scatenato il caos: Erim aveva appena avuto un brutto incidente...

Yildiz disperata... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Yildiz si sta sfogando con Zeynep: Kemal, l'uomo che ama, sta per sposarsi con un'altra, e lei non può fare niente per impedirlo. La ragazza è disperata, e sua sorella sta provando a consolarla come può. In seguito, Halit, all'oscuro dello stato d'animo di Yildiz, le fa un confessione: Kemal gli ha garantito che, dopo le nozze con Zehra, si schiererà dalla sua parte contro Alihan ed Ender. Inoltre, aggiunge anche che è importante è che la data del matrimonio resti segreta, poiché c'è la possibilità che il moro provi a mettere loro i bastoni tra le ruote...

Halit sotto ricatto, nelle Anticipazioni della puntata del 9 ottobre 2025 di Forbidden Fruit

Erim ha avuto un brutto incidente, ed ha quasi ucciso una persona: ha investito una donna, che si è salvata per miracolo. In commissariato, è venuto fuori che, nonostante questa persona non sia morta, il giovane continua a rischiare grosso. Ora, come se non bastasse, si fa vivo il figlio della donna, Osman, che contatta Halit per dirgli che dovrà dargli una gran bella somma di denaro, se vuole che non denunci Erim. Che cosa sceglierà di fare l'imprenditore? Nel mentre, Hakan si sta rivolgendo direttamente a Caner, al quale chiede di tenerlo informato su Zeynep e Dunar; ovviamente, il ragazzo dovrà poi passare queste informazioni al suo amico Alihan, gelosissimo...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.