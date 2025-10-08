TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Forbidden Fruit | Forbidden Fruit Anticipazioni 9 ottobre 2025: Halit sotto ricatto! Ecco chi lo tiene in pugno
Schede di riferimento
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
Anticipazioni TV

Forbidden Fruit Anticipazioni 9 ottobre 2025: Halit sotto ricatto! Ecco chi lo tiene in pugno

Francesca Simone

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 9 ottobre 2025 su Canale 5: Halit viene ricattato!

Forbidden Fruit Anticipazioni 9 ottobre 2025: Halit sotto ricatto! Ecco chi lo tiene in pugno

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 9 ottobre 2025 alle 14:10, Yildiz è disperata: Kemal convolerà a nozze con Zehra. La bionda si sta sfogando con Zeynep, che sta cercando di consolarla. In seguito, Halit rivela a Yildiz che Kemal, dopo il matrimonio, lo sosterrà contro Alihan ed Ender. L'imprenditore aggiunge anche che la data del matrimonio deve restare un segreto. Intanto, Osman, figlio della donna investita da Erim, pretende da Halit del denaro per non denunciare il giovane. Hakan, invece, sta chiedendo a Caner d'informarlo su Zeynep e Dundar...

Forbidden Fruit: Kemal sposa Zehra!

Yildiz è un'anima in pena. La giovane, scontenta della sua vita insieme ad Halit, ha fatto i bagagli ed ha lasciato la villa. Non sapendo dove altro andare e desiderosa di rivedere Kemal per dichiarargli finalmente i suoi sentimenti, Yildiz lo ha raggiunto; purtroppo, però, ad attenderla c'era una brutta sorpresa: il suo ex marito era in procinto di convolare a nozze con Zehra. Tuttavia, al momento del fatidico "sì", hanno ricevuto una telefonata che ha interrotto la cerimonia, ed ha scatenato il caos: Erim aveva appena avuto un brutto incidente...

Yildiz disperata... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Yildiz si sta sfogando con Zeynep: Kemal, l'uomo che ama, sta per sposarsi con un'altra, e lei non può fare niente per impedirlo. La ragazza è disperata, e sua sorella sta provando a consolarla come può. In seguito, Halit, all'oscuro dello stato d'animo di Yildiz, le fa un confessione: Kemal gli ha garantito che, dopo le nozze con Zehra, si schiererà dalla sua parte contro Alihan ed Ender. Inoltre, aggiunge anche che è importante è che la data del matrimonio resti segreta, poiché c'è la possibilità che il moro provi a mettere loro i bastoni tra le ruote...

Halit sotto ricatto, nelle Anticipazioni della puntata del 9 ottobre 2025 di Forbidden Fruit

Erim ha avuto un brutto incidente, ed ha quasi ucciso una persona: ha investito una donna, che si è salvata per miracolo. In commissariato, è venuto fuori che, nonostante questa persona non sia morta, il giovane continua a rischiare grosso. Ora, come se non bastasse, si fa vivo il figlio della donna, Osman, che contatta Halit per dirgli che dovrà dargli una gran bella somma di denaro, se vuole che non denunci Erim. Che cosa sceglierà di fare l'imprenditore? Nel mentre, Hakan si sta rivolgendo direttamente a Caner, al quale chiede di tenerlo informato su Zeynep e Dunar; ovviamente, il ragazzo dovrà poi passare queste informazioni al suo amico Alihan, gelosissimo...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 6 al 10 ottobre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Grande Fratello, Anita e Grazia a confronto sulle dinamiche della Casa: "Ci stiamo dividendo in fazioni" (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, Anita e Grazia a confronto sulle dinamiche della Casa: "Ci stiamo dividendo in fazioni" (VIDEO)
Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 13 al 17 ottobre 2025: Halit stana Yildiz e Kemal, Zeynep vicina a Dundar!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 13 al 17 ottobre 2025: Halit stana Yildiz e Kemal, Zeynep vicina a Dundar!
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 8 ottobre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 8 ottobre 2025
Beautiful Anticipazioni Puntata del 9 ottobre 2025: Zende vittima o carnefice?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 9 ottobre 2025: Zende vittima o carnefice?
Beautiful Anticipazioni dal 13 al 18 ottobre 2025: Luna turbata, vuole rivelare il tradimento a R.J.
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni dal 13 al 18 ottobre 2025: Luna turbata, vuole rivelare il tradimento a R.J.
Grande Fratello, Grazia finisce nel mirino della nuova concorrente Rasha: "La sua aggressività è..."
news VIP Grande Fratello, Grazia finisce nel mirino della nuova concorrente Rasha: "La sua aggressività è..."
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 ottobre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 ottobre 2025
Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: la separazione spiegata da chi li conosce bene
news VIP Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: la separazione spiegata da chi li conosce bene
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV