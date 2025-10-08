TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | La Promessa | La Promessa Anticipazioni 9 ottobre 2025: Cruz inorridita dalla verità sulla gravidanza di Jana. Ecco perché
Schede di riferimento
La Promessa
La Promessa
Anticipazioni TV

La Promessa Anticipazioni 9 ottobre 2025: Cruz inorridita dalla verità sulla gravidanza di Jana. Ecco perché

Silvia Farris

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 9 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rete4.

La Promessa Anticipazioni 9 ottobre 2025: Cruz inorridita dalla verità sulla gravidanza di Jana. Ecco perché

Alla tenuta c’è molta tensione e nella puntata de La Promessa in onda il 9 ottobre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, tutto il risentimento dei marchesi scoppierà contro Jana e la sua gravidanza. Sì perché allo scandalo e all’arrivo di un erede indesiderato – ovviamente da Cruz e Don Alonso – si aggiungerà un dettaglio che farà scoppiare la marchesa: Jana è rimasta incinta prima del matrimonio. La notizia dovrà purtroppo uscire allo scoperto e l’ex cameriera si troverà di nuovo a combattere sua suocera, inferocita più che mai. Ecco cosa vedremo nell’episodio della Soap.

La Promessa: I marchesi distrutti dallo scandalo

Per i Lujàn è tutto un disastro. Nel paese, tutti i notabili ormai sanno che Manuel ha sposato una cameriera e si è scatenato uno scandalo. Nessuno ora vuole fare affari con Don Alonso e purtroppo il marchese ha dovuto rinunciare a un accordo che avrebbe potuto salvare la famiglia dalla bancarotta, in cui cadranno tra pochissimo tempo. Per Cruz è tutta colpa di Jana, che avrebbe dovuto rimanere lontano dalla tenuta e da suo figlio. La nobile è talmente infuriata con lei da averle dichiarato guerra e nessuno mai e poi mai le farà cambiare idea, soprattutto non dopo aver scoperto della sua gravidanza.

La Promessa Anticipazioni 9 ottobre 2025: Cruz scopre che Jana era incinta prima del matrimonio

Jana è incinta e la rivelazione della ragazza ha fatto infuriare Cruz e Don Alonso. I due non riusciranno a gioire nemmeno per un secondo per l’arrivo di un erede e faranno molta fatica ad accettare anche questa novità. A tutto ciò si aggiungerà un’altra verità che Jana ha già confessato a Manuel e che i due non potranno mantenere per sé: l’ex cameriera era già incinta prima delle nozze. Cruz andrà su tutte le furie; per lei sarà la goccia che farà traboccare il vaso e che la porterà ad aggredire la nuora davanti a tutti.

Perché Cruz è così arrabbiata con Jana? Ecco cosa sta succedendo ne La Promessa

Cruz ha sperato sino all’ultimo che Jana non tornasse a casa e rimanesse latitante. Purtroppo per lei nessuno dei suoi desideri è stato esaudito e la ragazza è ritornata alla tenuta decisa più che mai a sposare il suo amato. La marchesa non è mai stata d’accordo con il matrimonio e nemmeno ora che sua nuora è incinta cambierà idea su di lei anzi il fatto che Jana aspettasse un bambino da prima del grande evento, farà scoppiare la marchesa di rabbia. E Don Lorenzo le darà ragione, prendendosela con la nuova marchesina e pure con Manuel, per non essere stata accorti.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 5 all'11 ottobre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La Promessa
La Promessa
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 13 al 18 ottobre 2025: Sirin e Piril alleate per eliminare Bahar!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 13 al 18 ottobre 2025: Sirin e Piril alleate per eliminare Bahar!
Ballando con le stelle, Filippo Magnini svela: "È stata una scelta di famiglia. Milly Carlucci è onnipresente"
news VIP Ballando con le stelle, Filippo Magnini svela: "È stata una scelta di famiglia. Milly Carlucci è onnipresente"
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Sara continua lo show, ma Martina la smaschera: "Avere carattere è altro"
news VIP Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Sara continua lo show, ma Martina la smaschera: "Avere carattere è altro"
Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025: Alexandra rapita
anticipazioni TV Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025: Alexandra rapita
Temptation Island, Valerio Ciaffaroni rivela: "Ecco come vanno le cose con Ary"
news VIP Temptation Island, Valerio Ciaffaroni rivela: "Ecco come vanno le cose con Ary"
La forza di una donna Anticipazioni 9 ottobre 2025: Ceyda ed Arif in allarme, Bahar è in pericolo?
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 9 ottobre 2025: Ceyda ed Arif in allarme, Bahar è in pericolo?
This is Me, colpaccio di Silvia Toffanin: Laura Pausini tra gli ospiti
news VIP This is Me, colpaccio di Silvia Toffanin: Laura Pausini tra gli ospiti
La Promessa Anticipazioni dal 12 al 18 ottobre 2025: la Promessa in banca rotta
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni dal 12 al 18 ottobre 2025: la Promessa in banca rotta
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV