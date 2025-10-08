La Promessa Anticipazioni 9 ottobre 2025: Cruz inorridita dalla verità sulla gravidanza di Jana. Ecco perché

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 9 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rete4.

Alla tenuta c’è molta tensione e nella puntata de La Promessa in onda il 9 ottobre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, tutto il risentimento dei marchesi scoppierà contro Jana e la sua gravidanza. Sì perché allo scandalo e all’arrivo di un erede indesiderato – ovviamente da Cruz e Don Alonso – si aggiungerà un dettaglio che farà scoppiare la marchesa: Jana è rimasta incinta prima del matrimonio. La notizia dovrà purtroppo uscire allo scoperto e l’ex cameriera si troverà di nuovo a combattere sua suocera, inferocita più che mai. Ecco cosa vedremo nell’episodio della Soap.

La Promessa: I marchesi distrutti dallo scandalo

Per i Lujàn è tutto un disastro. Nel paese, tutti i notabili ormai sanno che Manuel ha sposato una cameriera e si è scatenato uno scandalo. Nessuno ora vuole fare affari con Don Alonso e purtroppo il marchese ha dovuto rinunciare a un accordo che avrebbe potuto salvare la famiglia dalla bancarotta, in cui cadranno tra pochissimo tempo. Per Cruz è tutta colpa di Jana, che avrebbe dovuto rimanere lontano dalla tenuta e da suo figlio. La nobile è talmente infuriata con lei da averle dichiarato guerra e nessuno mai e poi mai le farà cambiare idea, soprattutto non dopo aver scoperto della sua gravidanza.

La Promessa Anticipazioni 9 ottobre 2025: Cruz scopre che Jana era incinta prima del matrimonio

Jana è incinta e la rivelazione della ragazza ha fatto infuriare Cruz e Don Alonso. I due non riusciranno a gioire nemmeno per un secondo per l’arrivo di un erede e faranno molta fatica ad accettare anche questa novità. A tutto ciò si aggiungerà un’altra verità che Jana ha già confessato a Manuel e che i due non potranno mantenere per sé: l’ex cameriera era già incinta prima delle nozze. Cruz andrà su tutte le furie; per lei sarà la goccia che farà traboccare il vaso e che la porterà ad aggredire la nuora davanti a tutti.

Perché Cruz è così arrabbiata con Jana? Ecco cosa sta succedendo ne La Promessa

Cruz ha sperato sino all’ultimo che Jana non tornasse a casa e rimanesse latitante. Purtroppo per lei nessuno dei suoi desideri è stato esaudito e la ragazza è ritornata alla tenuta decisa più che mai a sposare il suo amato. La marchesa non è mai stata d’accordo con il matrimonio e nemmeno ora che sua nuora è incinta cambierà idea su di lei anzi il fatto che Jana aspettasse un bambino da prima del grande evento, farà scoppiare la marchesa di rabbia. E Don Lorenzo le darà ragione, prendendosela con la nuova marchesina e pure con Manuel, per non essere stata accorti.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.