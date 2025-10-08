La forza di una donna Anticipazioni 9 ottobre 2025: Ceyda ed Arif in allarme, Bahar è in pericolo?

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 9 ottobre 2025 su Canale 5. Ceyda ed Arif notano qualcosa che li porta a pensare che Bahar potrebbe essere in pericolo...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 9 ottobre 2025 alle 16.10 circa, Arif recupera l'anello di sua madre venduto da Yusuf. Intanto, Ceyda inizia a lavorare come baby-sitter del piccolo Bora, figlio di Jale e Musa. In seguito, il giovane e la bionda si confrontano, e concordano sul fatto che sembri proprio che alcuni loschi individui stiano tenendo d'occhio Bahar. Hatice, Enver e Yeliz, invece, temendo la reazione della poverina, non sanno come dirle che Sarp si è rifatto una vita...

Arif è furibondo con Yusuf. Il giovane aveva fatto la proposta di matrimonio a Bahar, donandole l'anello un tempo appartenuto alla defunta ed adorata mamma. La poverina aveva accettato, salvo poi ripensarci poco dopo; così, gli ha restituito il prezioso gioiello. Ora, Arif si è accorto che l'anello in questione è sparito nel nulla, ed ha scoperto che dietro questa misteriosa scomparsa c'era proprio suo padre: Yusuf lo ha venduto. Il ragazzo si è scagliato contro il papà, e adesso sta provando a recuperare il gioiello. Per fortuna, Arif riuscirà nell'impresa!

Ceyda era in pena, principalmente perché non aveva denaro da inviare al suo bambino. Allora, la bionda si è messa alla ricerca di un lavoro che potesse garantirle un'entrata fissa, e, alla fine, ha chiesto a Jale se potesse assumerla come baby-sitter del piccolo Bora. In un primo momento, la dottoressa ha declinato l'offerta; successivamente, però, ci ha ripensato, e le ha fatto sapere che era disposta ad accogliere la sua richiesta. Ceyda, soddisfatta perché finalmente più serena, è pronta ad iniziare la sua prima giornata di lavoro! Come se la caverà?

Sia Arif che Ceyda hanno notato qualcosa che li ha messi in allarme. Il giovane e la bionda si sono accorti che qualcuno sta tenendo d'occhio Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk. Arif e Ceyda hanno il forte timore che la loro amica sia in pericolo, quindi credono che la cosa migliore da fare sia cercare di metterla in guardia. Nel mentre, Enver, Hatice e Yeliz si stanno confrontando sul da farsi. I tre pensano che dovrebbero rivelare a Bahar che Sarp si è rifatto una vita, risposandosi e facendo altri due figli; tuttavia, temendo la sua reazione, indugiano...

