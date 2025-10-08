Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 ottobre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 8 ottobre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:10, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 ottobre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 ottobre 2025 - il momento della verità è (forse) arrivato. RJ e Luna saranno a confronto e la Nozawa farà capire al suo innamorato di essere molto turbata da qualcosa successo la notte precedente. Il Forrester si affretterà a rincuorarla e a spingerla a non avere paura di nulla; il loro amore è grande e niente si metterà tra di loro. Il ragazzo le domanderà se per caso sia pentita del loro incontro amoroso e la giovane stagista gli giurerà di non aver mai e poi mai pensato che la loro relazione sia stata un errore e che nel suo malessere lui non c’entra o meglio non ne è la causa. Ma riuscirà a dirgli tutto? Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 8 ottobre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 8 ottobre 2025 - durante una festa aziendale, viene organizzata una lotteria, e Dundar si aggiudica una cena con Zeynep. Entrato al corrente di ciò, Alihan perde le staffe. Il giovane prova a dissuadere l'ex fidanzata dal frequentare il ragazzo; Zeynep, per fargli uno sgarro, se ne va via con Dundar. Parallelamente, in commissariato, Erim e la sua famiglia scoprono che la donna investita è ancora viva; tuttavia, il figlio di Halit ed Ender non può ancora tirare un sospiro di sollievo... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni dell'8 ottobre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 8 ottobre 2025 - Ceyda sta parlando con Jale, la quale le comunica di essere pronta ad accogliere la sua richiesta di diventare la baby-sitter del piccolo Bora. Intanto, Sirin, per fare un dispetto ai genitori, sta mettendo i piatti sporchi nello spazio vuoto in cui prima c'era la lavastoviglie. Enver reagisce molto male. Arif, invece, ha l'ennesimo scontro con Yusuf, dopo aver scoperto che cosa ha fatto... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 8 ottobre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 8 ottobre 2025 - l'arrivo di Angela ha sconvolto Leocadia, che farà fatica a capire perché mai la sua bambina abbia lasciato la Svizzera per tornare in Spagna. Ci sarà tanta curiosità su questo nuovo personaggio, che parrà subito molto sveglio e intelligente. Ma perché Leocadia non sarà così felice di rivedere la sua bambina? Cosa nasconde la nemica numero 1 di Cruz e Angela potrebbe essere il suo punto debole? Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

