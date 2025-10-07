La Promessa Anticipazioni 8 ottobre 2025: Angela si ribella a sua madre, non lascerà né la tenuta né lei!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda l'8 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Rete4.

L’arrivo di Angela ha sconvolto Leocadia, che farà fatica a capire perché mai la sua bambina abbia lasciato la Svizzera per tornare in Spagna. Nella puntata de La Promessa in onda il l’8 ottobre 2025 su Rete4, ci sarà tanta curiosità su questo nuovo personaggio, che parrà subito molto sveglio e intelligente. Ma perché Leocadia non sarà così felice di rivedere la sua bambina? Cosa nasconde la nemica numero 1 di Cruz e Angela potrebbe essere il suo punto debole? Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa: Angela, la figlia di Leocadia, è arrivata alla tenuta

Un nuovo arrivo ha scosso gli equilibri de La Promessa. Alla tenuta ha fatto il suo ingresso Angela, la figlia di Leocadia. La ragazza studia legge in Svizzera ed è un’alunna modello ma soprattutto molto appassionata ai suoi studi. Sua madre ha fatto molti sacrifici affinché diventasse una donna colta e rispettabile ma soprattutto ha dimostrato di essere molto avanti con i tempi, permettendo alla sua bambina di studiare al pari di un uomo. Angela è molto riconoscente a sua madre per questo ma c'è qualcosa che non le torna. Perché così tanta distanza tra le due? Per questo motivo ha deciso di raggiungere la sua mamma, trasferitasi da qualche tempo nelle terre dei Lujàn.

Angela rivela a Leocadia di aver lasciato gli studi, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Angela è arrivata alla tenuta e Leocadia è rimasta sorpresa e non del tutto piacevolmente. La nemica di Cruz ha preteso immediate spiegazioni da parte della figlia e lei le rivelerà di aver deciso di lasciare l’Università e di raggiungerla per vivere con lei. La giovane le confesserà di aver cominciato a pensare che il vero motivo per cui lei è stata mandata in Svizzera, sia per tenerla lontana da lei e da qualche suo segreto. Ma sarà davvero così? Quel che è certo è che Angela non sembrerà essere il tallone d'Achille della rivale di Cruz.

La Promessa Anticipazioni: Leocadia nasconde dei segreti su Angela?

Angela farà colpo su tutti a La Promessa e sarà benvoluta anche dai domestici, che troveranno in lei una signorina per bene e mai un’approfittatrice. Leocadia insisterà più volte con la ragazza affinché torni in Svizzera ma non otterrà nessuna risposta positiva, anzi la sua Angela continuerà a voler rimanere alla tenuta per sapere cosa sua madre le nasconda. La giovane vorrà sapere di più anche su suo padre, un argomento taboo per lei e rimarrà tale per diverso tempo. Ma che altri segreti nasconderà la nemica numero 1 di Cruz?

