La forza di una donna Anticipazioni 8 ottobre 2025: Sirin fa un dispetto ai genitori, Enver su tutte le furie!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 8 ottobre 2025 su Canale 5, ci svelano che Sirin ne combina un'altra delle sue, ed Enver perde le staffe!

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda l'8 ottobre 2025 attorno alle 16:10, Ceyda sta parlando con Jale, la quale le comunica di essere pronta ad accogliere la sua richiesta di diventare la baby-sitter del piccolo Bora. Intanto, Sirin, per fare un dispetto ai genitori, sta mettendo i piatti sporchi nello spazio vuoto in cui prima c'era la lavastoviglie. Enver reagisce molto male. Arif, invece, ha l'ennesimo scontro con Yusuf, dopo aver scoperto che cosa ha fatto...

La forza di una donna: Jale assume Ceyda!

Ceyda è molto preoccupata per il suo futuro, ed ancor di più per quello del figlioletto: dato che non ha un lavoro e, di conseguenza un'entrata fissa, non sa dove prendere i soldi da mandare al bambino. Allora, la cantante ha provato a chiedere aiuto a Jale, proponendosi come baby-sitter del piccolo Bora; la dottoressa, però, ha rifiutato l'offerta. Ad oggi le cose potrebbero essere cambiate. Jale convoca Ceyda per comunicarle di averci ripensato, e si dice pronta ad accogliere la sua richiesta. La bionda è più che soddisfatta, e tira un sospiro di sollievo!

Enver furioso con Sirin... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Sirin non si smentisce mai. La perfida riccia è davvero tanto adirata con i suoi genitori, colpevoli di essersi mossa ancora una volta a favore di Bahar, e, a detta sua, a discapito del loro nucleo famigliare. Infatti, Enver ed Hatice hanno deciso di donare la loro lavastoviglie alla primogenita, in modo tale da facilitarla nelle faccende domestiche. Neanche a dirlo, Sirin non l'ha presa per niente bene, ed ora si sta preparando a fargliela pagare. Per farli indispettire, la giovane sta mettendo i piatti sporchi nello spazio in cui c'era il suddetto elettrodomestico ormai rimasto vuoto. Quando se ne accorge, il sarto va su tutte le furie!

Arif contro Yusuf, nelle Anticipazioni dell'Episodio dell'8 ottobre 2025 de La forza di una donna

Che tra Arif e Yusuf non corra buon sangue è risaputo, ma adesso il ragazzo sta davvero per perdere le staffe a causa del padre. Determinato a convolare a nozze con l'amata, Arif aveva fatto la proposta a Bahar donandole l'anello un tempo appartenuto alla defunta madre. La poverina aveva accettato, ma in un secondo momento ha pensato che la cosa migliore fosse restituirgli il prezioso gioiello. Ora, il moro viene a sapere che Yusuf si è permesso di vendere l'anello in questione, e si scaglia contro di lui: non può credere che abbia compiuto un gesto simile!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 6 all'11 ottobre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:10.