Forbidden Fruit Anticipazioni 8 ottobre 2025: Zeynep esce con Dundar, Alihan fuori di sé!
Forbidden Fruit Anticipazioni 8 ottobre 2025: Zeynep esce con Dundar, Alihan fuori di sé!

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda l'8 ottobre 2025 su Canale 5 rivelano che Alihan è furioso: Zeynep uscirà insieme a Dundar!

Forbidden Fruit Anticipazioni 8 ottobre 2025: Zeynep esce con Dundar, Alihan fuori di sé!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda l'8 ottobre 2025 alle 14:10, durante una festa aziendale, viene organizzata una lotteria, e Dundar si aggiudica una cena con Zeynep. Entrato al corrente di ciò, Alihan perde le staffe. Il giovane prova a dissuadere l'ex fidanzata dal frequentare il ragazzo; Zeynep, per fargli uno sgarro, se ne va via con Dundar. Parallelamente, in commissariato, Erim e la sua famiglia scoprono che la donna investita è ancora viva; tuttavia, il figlio di Halit ed Ender non può ancora tirare un sospiro di sollievo...

Forbidden Fruit: Zeynep deve voltare pagina...

Zeynep era sul punto di sposare il suo amato Alihan, ma quest'ultimo l'ha spiazzata convolando a nozze con un'altra donna in gran segreto, ossia Ender. La giovane, con il cuore spezzato, e sentendosi profondamente tradita, ha così deciso di allearsi con Halit contro Alihan: era pronta a tutto pur di fargliela pagare. Nonostante ciò, i suoi sentimenti nei confronti dell'ex fidanzato non sono cambiati, anzi: continua ad amarlo profondamente. Ma dal momento in cui Alihan è ancora sposato con la mora, Zeynep non può far altro che voltare pagina e guardare avanti...

Zeynep esce con Dundar... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Nel corso di una festa aziendale, vene organizzata una lotteria. Dundar partecipa, e vince: il premio è una cena con Zeynep. Quando Alihan ne entra a conoscenza, com'era prevedibile, non la prende per niente bene. Il moro, fuori di sé perché gelosissimo al pensiero che l'ex possa accettare di uscire con l'altro, sta facendo del suo meglio per tentare di dissuaderla: non dovrebbe acconsentire. Zeynep, però, non ha alcuna intenzione di starlo a sentire, anzi: per fargli un torto, si allontana insieme a Dundar per il loro appuntamento...

Erim rischia grosso, nelle Anticipazioni della puntata dell'8 ottobre 2025 di Forbidden Fruit

Kemal e Zehra erano in procinto di sposarsi, ma qualcosa li ha interrotti proprio sul più bello. Infatti, al momento del fatidico "sì", è arrivata un'allarmante telefonata che avvisava che Erim aveva avuto un brutto incidente. Inoltre, il giovane ha investito una donna, che potrebbe essere morta. Ora, la famiglia di Erim raggiunge quest'ultimo in commissariato, e qui si viene a sapere che, per fortuna, la persona in questione non ha perduto la vita. Nonostante ciò, Erim continua a rischiare grosso. Il figlio di Halit ed Ender finirà dietro le sbarre?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 6 al 10 ottobre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.

Guida TV