Beautiful Anticipazioni Puntata dell'8 ottobre 2025: Luna manda nel panico RJ!

Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda l'8 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap di Canale5.

Il momento della verità è (forse) arrivato. Nella puntata di Beautiful in onda l’8 ottobre 2025, alle ore 13.45, RJ e Luna saranno a confronto e la Nozawa farà capire al suo innamorato di essere molto turbata da qualcosa successo la notte precedente. Il Forrester si affretterà a rincuorarla e a spingerla a non avere paura di nulla; il loro amore è grande e niente si metterà tra di loro. Il ragazzo le domanderà se per caso sia pentita del loro incontro amoroso e la giovane stagista gli giurerà di non aver mai e poi mai pensato che la loro relazione sia stata un errore e che nel suo malessere lui non c’entra o meglio non ne è la causa. Ma riuscirà a dirgli tutto? Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: RJ stupisce Thomas e Hope con il suo amore

RJ è felice come non mai. Dopo la notte d’amore e la serata a casa di Eric è più che mai convinto che Luna sia la persona del suo destino e che la loro relazione durerà per sempre. Il giovane Forrester è soddisfatto come non mai e i suoi fratelli sono contenti per lui e anche un po’ divertiti dal vederlo, forse per la prima volta, così preso da qualcuno. Thomas ha addirittura ironizzato sul fatto che nessuno nella famiglia, stranamente, si è opposto e visto quanto accaduto negli ultimi anni, la cosa è davvero molto strana. Hope si è invece intenerita e vedere il suo fratellino così tanto innamorato, l’ha portata a riflettere sulla sua relazione con Thomas, che spera possa essere così coinvolgente e apprezzata come quella tra RJ e Luna.

Beautiful Anticipazioni 8 ottobre 2025: Luna e RJ a confronto, la verità verrà a galla?

L’unica cosa che turba RJ è l’atteggiamento di Luna. Il ragazzo ha notato che la sua amata ha qualcosa che non va. Al telefono lo ha liquidato e non ha voluto dargli altre spiegazioni. Questo ha messo il Forrester in grande ansia ma non gli ha impedito di tornare a casa e di preparare una serata speciale per la sua bella, che presto lo raggiungerà. Una volta faccia a faccia, il giovane designer chiederà alla stagista cosa la stia turbando e lei lo gelerà dicendogli di doversi togliere un peso dalla coscienza e di dovergli dire qualcosa di molto importante, successo la notte precedente. Vedendo che la ragazza fa fatica a confidarsi, RJ interverrà dicendole che qualunque cosa lei voglia dirgli, non cambierà il loro modo di amarsi e di apprezzarsi; il loro amore non sfiorirà mai… ma ne siamo sicuri?

Luna tentenna, la verità è troppo difficile! Ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Luna vuole dire tutta la verità ma una volta davanti a RJ si renderà conto che non è semplice come pensava. Per quanto abbia voluto essere sincera, capirà che rivelare a RJ di essere stata a letto con suo cugino, non è una passeggiata. La ragazza tentennerà e si limiterà, almeno per il momento, a ribadire che è successo qualcosa di grave e che vorrebbe tanto dirlo. RJ sarà molto preoccupato e per calmarla e spronarla a non avere paura – come invece sembrerà avere (e a ragione) – continuerà a dirle che niente e nessuno li separerà.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.