Beautiful Anticipazioni Puntata dell'8 ottobre 2025: Luna manda nel panico RJ!

Silvia Farris
Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda l'8 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap di Canale5.

Il momento della verità è (forse) arrivato. Nella puntata di Beautiful in onda l’8 ottobre 2025, alle ore 13.45, RJ e Luna saranno a confronto e la Nozawa farà capire al suo innamorato di essere molto turbata da qualcosa successo la notte precedente. Il Forrester si affretterà a rincuorarla e a spingerla a non avere paura di nulla; il loro amore è grande e niente si metterà tra di loro. Il ragazzo le domanderà se per caso sia pentita del loro incontro amoroso e la giovane stagista gli giurerà di non aver mai e poi mai pensato che la loro relazione sia stata un errore e che nel suo malessere lui non c’entra o meglio non ne è la causa. Ma riuscirà a dirgli tutto? Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: RJ stupisce Thomas e Hope con il suo amore

RJ è felice come non mai. Dopo la notte d’amore e la serata a casa di Eric è più che mai convinto che Luna sia la persona del suo destino e che la loro relazione durerà per sempre. Il giovane Forrester è soddisfatto come non mai e i suoi fratelli sono contenti per lui e anche un po’ divertiti dal vederlo, forse per la prima volta, così preso da qualcuno. Thomas ha addirittura ironizzato sul fatto che nessuno nella famiglia, stranamente, si è opposto e visto quanto accaduto negli ultimi anni, la cosa è davvero molto strana. Hope si è invece intenerita e vedere il suo fratellino così tanto innamorato, l’ha portata a riflettere sulla sua relazione con Thomas, che spera possa essere così coinvolgente e apprezzata come quella tra RJ e Luna.

Beautiful Anticipazioni 8 ottobre 2025: Luna e RJ a confronto, la verità verrà a galla?

L’unica cosa che turba RJ è l’atteggiamento di Luna. Il ragazzo ha notato che la sua amata ha qualcosa che non va. Al telefono lo ha liquidato e non ha voluto dargli altre spiegazioni. Questo ha messo il Forrester in grande ansia ma non gli ha impedito di tornare a casa e di preparare una serata speciale per la sua bella, che presto lo raggiungerà. Una volta faccia a faccia, il giovane designer chiederà alla stagista cosa la stia turbando e lei lo gelerà dicendogli di doversi togliere un peso dalla coscienza e di dovergli dire qualcosa di molto importante, successo la notte precedente. Vedendo che la ragazza fa fatica a confidarsi, RJ interverrà dicendole che qualunque cosa lei voglia dirgli, non cambierà il loro modo di amarsi e di apprezzarsi; il loro amore non sfiorirà mai… ma ne siamo sicuri?

Luna tentenna, la verità è troppo difficile! Ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Luna vuole dire tutta la verità ma una volta davanti a RJ si renderà conto che non è semplice come pensava. Per quanto abbia voluto essere sincera, capirà che rivelare a RJ di essere stata a letto con suo cugino, non è una passeggiata. La ragazza tentennerà e si limiterà, almeno per il momento, a ribadire che è successo qualcosa di grave e che vorrebbe tanto dirlo. RJ sarà molto preoccupato e per calmarla e spronarla a non avere paura – come invece sembrerà avere (e a ragione) – continuerà a dirle che niente e nessuno li separerà.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 all'11 ottobre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.

Silvia Farris
