Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 30 settembre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 settembre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 30 settembre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:40, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 settembre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 settembre 2025 - RJ e Luna sono una bellissima coppia ma tutto sta per rovinarsi tra loro. Sì perché un errore (e non sarà poi così tanto innocente) finirà per farli crollare. RJ sarà veramente felice per suo nonno e per Donna, che dopo tanto tempo insieme ma soprattutto dopo aver affrontato una malattia insieme senza mai separarsi, sono riusciti a realizzare il proprio sogno d’amore, con una grande sorpresa. Il Forrester junior spererà che questo stesso amore lui lo abbia, per sempre, con Luna, con cui ha passato una notte stupenda, la prima di tante… o almeno è quello che pensa lui. Sì perché il giovane non sa che presto su di loro calerà un’ombra molto scura e avrà il nome di Zende, nel cui letto la stagista si è svegliata. Ma cosa succederà? Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 30 settembre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 30 settembre 2025 - Yildiz litiga con Halit per aver criticato i nuovi amici di Erim. Questa discussione spinge la bionda a decidere di trasferirsi a Sapanca. Intanto, Kemal entra a conoscenza di ciò che sta succedendo, la raggiunge, e per poco non vengono sorpresi insieme dall'imprenditore. Halit si è recato da Yildiz per chiederle di tornare ad Istanbul. Ender, invece, sta portando avanti il suo diabolico piano... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni del 30 settembre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 30 settembre 2025 - Ceyda, ha bisogno di trovarsi un lavoro, e così avanza una proposta a Jale. La bionda chiede alla dottoressa se può fare da babysitter a suo figlio Bora. Jale rifiuta, gettando Ceyda nello sconforto... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 30 settembre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 30 settembre 2025 - Lo scandalo si sta abbattendo sulla tenuta e tutto questo nonostante i marchesi siano stati attentissimi a non far trapelare notizie sul matrimonio. Cruz sarà furiosa per l’articolo sul matrimonio di suo figlio, apparso sui giornali. La madre di Manuel sarà certa che questa situazione creerà un disagio terribile a tutti e Don Alonso penserà che i suoi affari saranno compromessi. Il nobile, sconvolto e infastidito da quanto successo, finirà per prendersela con la moglie davanti a tutti. La cosa manderà in bestia la marchesa. Intanto Manuel e Jana approfondiranno la conoscenza di Antonio e Nica, i loro salvatori... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

