La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 29 settembre al 4 ottobre 2025: Bahar e Sarp si rincontrano!

Vediamo insieme le trame delle nuove puntate de La forza di una donna, la soap turca in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato in daytime. Ecco le Anticipazioni dettagliate per gli episodi che vedremo in TV dal 29 settembre al 4 ottobre 2025.

La forza di una donna, le Anticipazioni delle puntate in onda dal 29 settembre al 4 ottobre 2025

Lunedì 29 settembre 2025

Hatice si reca alla villa di Suat con l'intento di convincere Sirin a tornare a casa con lei, nonostante Enver fosse contrario. Quando la giovane si ritrova davanti ad Hatice, accetta di seguirla. Tuttavia, non appena rincasa, Sirin riaccende i conflitti famigliari.

Martedì 30 settembre 2025

Ceyda, bisognosa di trovarsi un lavoro per ottenere finalmente un'indipendenza economica, sta avanzando una proposta a Jale. La bionda chiede alla dottoressa se può fare da babysitter a suo figlio Bora. Jale, però, non pensa sia una buona idea, quindi rifiuta. Ceyda incassa il colpo.

Mercoledì 1° ottobre 2025

Munir sta avvisando Sarp che Nezir ha messo sotto stretta sorveglianza l'edificio in cui vivono Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk, perché il suo obiettivo è quello di coglierlo sul fatto qualora decidesse di andare a trovarli; quindi, si raccomanda di stare alla larga dalla prima moglie.

Giovedì 2 ottobre 2025

Hatice ed Enver trovano il telefono di Sirin e provano a distruggerlo, ma la figlia li sorprende e li ferma. Intanto, mentre Arif l'accompagna a scuola, la piccola Nisan scoppia improvvisamente a piangere, lasciando il giovane spiazzato. Ceyda e Yeliz, invece, sono sempre più agitate, perché si avvicina la "cena della verità". La bambina, tra l'altro, vorrebbe invitare anche Sirin, mentre i nonni cercano di dissuaderla. Nel mentre, Arif sta soffrendo per la lontananza da Bahar.

Venerdì 3 ottobre 2025

Jale, Ceyda, Hatice ed Enver si riuniscono a casa di Bahar per dirle finalmente la verità su Sarp. La piccola Nisan è ancora più impaziente di svelare tutto alla madre. Intanto, Sarp, d'accordo con Munir, decide di recarsi a casa di Bahar per metterla in guardia sul pericolo che incombe su di lei e sui bambini.

Sabato 4 ottobre 2025

Bahar si ritrova Sarp alla sua porta. I due si riabbracciano emozionati. I piccoli Nisan e Doruk sono confusi, soprattutto quest'ultimo, che continua a credere che si tratti solo di un sogno. Inoltre, alcuni dettagli finiscono con il minare ancora di più la stabilità emotiva - già piuttosto precaria - di Bahar. Intanto, Sirin minaccia Piril: pretende di riavere delle fotografie che la ritraggono in compagnia di Sarp. A questo punto, però, la mora le dice che non le importa più niente.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:40.