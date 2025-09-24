La Promessa Anticipazioni dal 28 settembre al 4 ottobre 2025: Jana e Manuel fanno un incontro inaspettato

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella quarta settimana di agosto 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap in onda dal 28 settembre al 4 ottobre 2025.

La Promessa continua ad appassionarci e lo fa anche dal 28 settembre al 4 ottobre 2025 . Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap con le anticipazioni, puntata per puntata. Ricordiamo che l'appuntamento è dal lunedì alla domenica, alle ore 19.40 circa su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 28 settembre al 4 ottobre 2025

Domenica 28 settembre 2025

La sfortuna di Jana e Manuel durante la loro luna di miele sembra finalmente essere interrotta da un incontro misterioso. Si tratta di un anziano signore molto gentile ma anche pieno di segreti. L’uomo li invita a trascorrere la notte nella casa sua e di sua moglie.

Lunedì 29 settembre 2025

Cruz è furiosa per l’articolo pubblicato sulla rivista, mentre Alonso teme che la notizia possa danneggiare i suoi affari. Nel frattempo, Jana e Manuel trascorrono la notte nella casa dell’anziano nel quale si sono imbattuti, sperando in un momento di tranquillità.

Martedì 30 settembre 2025

Alonso e Cruz si rendono protagonisti di una discussione che turba molto quest’ultima. La discussione, infatti, avviene pubblicamente dopo l’onta lasciata dall’articolo contro la sua famiglia, e questo è intollerabile.

Mercoledì1° ottobre 2025

Alonso e Cruz continuano la discussione in camera. Cruz, in particolare, si sente offesa per essere stata aggredita verbalmente davanti a tutti. Come si risolverà la questione?

Giovedì 2 ottobre 2025

Jana e Manuel celebrano una toccante e simbolica cerimonia di nozze insieme ai due vecchietti che hanno ospitato loro in casa, ovvero Nica e Antonio. Dopo l’emozionante celebrazione arriva il momento toccante dei saluti. Finalmente la coppia si è sentita sostenuta e aiutata e questo non lo dimenticheranno mai.

Venerdì 3 ottobre 2025

Un nuovo mistero tiene alta l’attenzione degli abitanti de La Promessa. Teresa, Vera, Lope e Marcelo scoprono che la stanza attuale della marchesa era precedentemente occupata da Alonso. Questo dettaglio li porta a sospettare che il marchese possa aver avuto una relazione segreta.

Sabato 4 ottobre 2025

Dopo la scoperta della stanza segreta del marchese, iniziano a circolare le ipotesi più disparate ma ce ne è una, in particolare, da tenere sott’occhio: Alonso ha un figlio segreto?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.