TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | La Promessa Anticipazioni dal 28 settembre al 4 ottobre 2025: Jana e Manuel fanno un incontro inaspettato
Anticipazioni TV

La Promessa Anticipazioni dal 28 settembre al 4 ottobre 2025: Jana e Manuel fanno un incontro inaspettato

Irene Sangermano
4

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella quarta settimana di agosto 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap in onda dal 28 settembre al 4 ottobre 2025.

La Promessa Anticipazioni dal 28 settembre al 4 ottobre 2025: Jana e Manuel fanno un incontro inaspettato

La Promessa continua ad appassionarci e lo fa anche dal 28 settembre al 4 ottobre 2025 . Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap con le anticipazioni, puntata per puntata. Ricordiamo che l'appuntamento è dal lunedì alla domenica, alle ore 19.40 circa su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 28 settembre al 4 ottobre 2025

Domenica 28 settembre 2025

La sfortuna di Jana e Manuel durante la loro luna di miele sembra finalmente essere interrotta da un incontro misterioso. Si tratta di un anziano signore molto gentile ma anche pieno di segreti. L’uomo li invita a trascorrere la notte nella casa sua e di sua moglie.

Lunedì 29 settembre 2025

Cruz è furiosa per l’articolo pubblicato sulla rivista, mentre Alonso teme che la notizia possa danneggiare i suoi affari. Nel frattempo, Jana e Manuel trascorrono la notte nella casa dell’anziano nel quale si sono imbattuti, sperando in un momento di tranquillità.

Martedì 30 settembre 2025

Alonso e Cruz si rendono protagonisti di una discussione che turba molto quest’ultima. La discussione, infatti, avviene pubblicamente dopo l’onta lasciata dall’articolo contro la sua famiglia, e questo è intollerabile.

Mercoledì1° ottobre 2025

Alonso e Cruz continuano la discussione in camera. Cruz, in particolare, si sente offesa per essere stata aggredita verbalmente davanti a tutti. Come si risolverà la questione?

Giovedì 2 ottobre 2025

Jana e Manuel celebrano una toccante e simbolica cerimonia di nozze insieme ai due vecchietti che hanno ospitato loro in casa, ovvero Nica e Antonio. Dopo l’emozionante celebrazione arriva il momento toccante dei saluti. Finalmente la coppia si è sentita sostenuta e aiutata e questo non lo dimenticheranno mai.

Venerdì 3 ottobre 2025

Un nuovo mistero tiene alta l’attenzione degli abitanti de La Promessa. Teresa, Vera, Lope e Marcelo scoprono che la stanza attuale della marchesa era precedentemente occupata da Alonso. Questo dettaglio li porta a sospettare che il marchese possa aver avuto una relazione segreta.

Sabato 4 ottobre 2025

Dopo la scoperta della stanza segreta del marchese, iniziano a circolare le ipotesi più disparate ma ce ne è una, in particolare, da tenere sott’occhio: Alonso ha un figlio segreto?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La Promessa Anticipazioni 25 settembre 2025: Lope e Marcelo pronti a svelare il mistero...
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 25 settembre 2025: Lope e Marcelo pronti a svelare il mistero...
La forza di una donna Anticipazioni 25 settembre 2025: Arif si scontra con Enver!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 25 settembre 2025: Arif si scontra con Enver!
Uomini e Donne, dramma per Fabio Colloricchio: ha perso la vista da un occhio
news VIP Uomini e Donne, dramma per Fabio Colloricchio: ha perso la vista da un occhio
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 25 settembre 2025: Salvo pronto a partire mentre Rosa corre in aiuto di Marcello
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 25 settembre 2025: Salvo pronto a partire mentre Rosa corre in aiuto di Marcello
Giulia Salemi, parole al miele per Amadeus: ''Mi sta insegnando molto''
news VIP Giulia Salemi, parole al miele per Amadeus: ''Mi sta insegnando molto''
Temptation Island, ex amato tentatore nel cast di Avanti un altro: ecco di chi si tratta
news VIP Temptation Island, ex amato tentatore nel cast di Avanti un altro: ecco di chi si tratta
Temptation Island, Sonia Mattalia assente al gender reveal di Sonia Barriale: ecco perché
news VIP Temptation Island, Sonia Mattalia assente al gender reveal di Sonia Barriale: ecco perché
Forbidden Fruit Anticipazioni 25 settembre 2025: Halit s'infuria con Yildiz! Ecco perché
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 25 settembre 2025: Halit s'infuria con Yildiz! Ecco perché
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV