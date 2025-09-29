La forza di una donna Anticipazioni 30 settembre 2025: Jale ha una brutta notizia per Ceyda...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 30 settembre 2025 su Canale 5. Ceyda chiede lavoro a Jale, ma la dottoressa respinge la sua offerta...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 30 settembre 2025 alle 16.40 circa, Ceyda, ha bisogno di trovarsi un lavoro, e così avanza una proposta a Jale. La bionda chiede alla dottoressa se può fare da babysitter a suo figlio Bora. Jale rifiuta, gettando Ceyda nello sconforto...

La forza di una donna: Hatice ed Enver nei guai..

Hatice ed Enver devono fare i conti con tutti i problemi che hanno a causa di Sirin, ma anche con qualche difficoltà economica. Infatti, al momento l'uomo non può lavorare perché, dopo il delicato intervento che ha subito, è ancora in fase di ripresa, mentre la donna è da poco rimasta disoccupata. Un giorno, prima che la perfida riccia donasse il midollo a Bahar, Hatice era in attesa di una telefonata da parte dell'ospedale che la informasse delle condizioni di salute della primogenita, ed invece ha ricevuto una chiamata dalla sua datrice di lavoro che le diceva che aveva deciso di licenziarla...

Ceyda in difficoltà... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Hatice ed Enver non sono i soli ad avere dei gravi problemi economici. Ceyda non naviga in buone acque da tempo. Quando aveva una relazione clandestina con Hikmet, la bionda poteva contare sul suo aiuto, ma ormai hanno deciso di prendere strade separate. Allora, Ceyda ha tentato di conquistare la sua indipendenza economica dandosi una chance concreta di realizzare il suo sogno, ossia quello di diventare una cantante; peccato che sia l'ex amante che suo suocero, Seyfullah, le abbiano messo i bastoni tra le ruote...

Jale non assumerà Ceyda, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 30 settembre 2025 de La forza di una donna

Non sapendo cos'altro inventarsi per poter "restare a galla", Ceyda si è fatta venire una delle sue idee geniali, e si augura che possa riscuotere un certo successo. La cantante si reca da Jale e le fa una proposta: vorrebbe che prendesse seriamente in considerazione la sua proposta di fare da baby-sitter al figlioletto, Bora. Da quando lei e Musa si sono separati, in effetti Jale ha qualche difficoltà nel gestire la sua quotidianità con il bambino; una mano potrebbe tornarle utile. Nonostante ciò, la dottoressa preferisce darle una risposta negativa, gettando Ceyda in uno stato di profondo sconforto...

