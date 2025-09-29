La Promessa Anticipazioni 30 settembre 2025: Cruz è indignata ed è tutta colpa di Jana... e di Alonso!

Anticipazioni TV

La Promessa ci aspetta con un nuovo episodio ricco di novità soprattutto per Jana e Manuel, alle prese con due nuove conoscenze. Ecco le anticipazioni della puntata in onda il 30 settembre 2025.

Lo scandalo si sta abbattendo sulla tenuta e tutto questo nonostante i marchesi siano stati attentissimi a non far trapelare notizie sul matrimonio. Nella puntata de La Promessa in onda il 30 settembre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, Cruz sarà furiosa per l’articolo sul matrimonio di suo figlio, apparso sui giornali. La madre di Manuel sarà certa che questa situazione creerà un disagio terribile a tutti e Don Alonso penserà che i suoi affari saranno compromessi. Il nobile, sconvolto e infastidito da quanto successo, finirà per prendersela con la moglie davanti a tutti. La cosa manderà in bestia la marchesa. Intanto Manuel e Jana approfondiranno la conoscenza di Antonio e Nica, i loro salvatori. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell'episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 30 settembre 2025: I Lujàn travolti di nuovo dallo scandalo

Il matrimonio di Jana e Manuel, come purtroppo Cruz temeva, si sta rivelando una fonte di guai. La notizia delle nozze del rampollo di casa Lujàn con un’ex cameriera si è diffusa e un giornale ha pubblicato un articolo in esclusiva. Lo scandalo si sta abbattendo veloce e inesorabile su tutti e la marchesa non riuscirà a trattenere la sua ira. Sapeva che tutto questo sarebbe successo, prima o poi, ed era proprio per questa ragione che avrebbe preferito che suo figlio non sposasse una donna di così umili origini. Ma la situazione sarà pesante anche per Don Alonso, che temerà di perdere molti affari.

Don Alonso fa infuriare Cruz, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

È da tempo che Don Alonso e Cruz sono nervosi e in molte occasioni non si sono trovati per nulla d’accordo. Il matrimonio di Manuel e Jana o meglio l’opposizione a questo, ha trovato i due marchesi concordi ma purtroppo l’atteggiamento della nobile ha finito per infastidire suo marito, inizialmente convinto che lei avesse ragione. La notizia che i giornali hanno iniziato a parlare delle nozze – i cui dettagli dovevano rimanere segreti – ha peggiorato la situazione. Don Alonso, spaventato che tutto questo provochi problemi finanziari alla famiglia, sfogherà la sua rabbia sulla sua consorte e questo avverrà davanti a tutti, facendo infuriare Cruz.

La Promessa Anticipazioni: Jana e Manuel approfondiscono la conoscenza dei loro salvatori

Manuel e Jana sono stati salvati e i loro salvatori sono una dolce coppia di anziani. I due, Antonio e Nica, racconteranno ai ragazzi la loro storia d’amore e riveleranno di non aver purtroppo potuto avere figli. I neosposi saranno molto felici di averli conosciuti ma preferiranno continuare a non dire loro di essere i marchesi di Lujàn e questo per non metterli in imbarazzo. Vedendo l’umiltà dei dolci vecchietti, preferiranno non dire nulla. Ascolteranno con calore il loro racconto e sveleranno anche loro qualcosa sulla loro relazione, pensando continuamente a cosa fare per dare una mano a superare le loro evidenti difficoltà economiche.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.