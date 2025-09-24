Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 29 settembre al 3 ottobre 2025: Yildiz nasconde un segreto, Zeynep inchioda Alihan!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame delle puntate della soap opera turca Forbidden Fruit che andranno in onda dal 29 settembre al 3 ottobre 2025 su Canale 5. Ecco il riassunto di ciò che accadrà nei sorprendenti episodi della settimana prossima!

Lunedì 29 settembre 2025

Dundar si presenta a casa di Zeynep per scusarsi, ma s'imbatte in Caner ed Emir che, per fare uno scherzo alla giovane, hanno il volto coperto. Allora, l'uomo si spaventa, estrae la pistola e minaccia di ucciderli. Dopodiché, arriva Zeynep che cerca di placare gli animi, e nella confusione Kaju fugge via. Una volta che viene ritrovato il cagnolino, Alihan sceglie di tenerselo, poiché convinto che l'amata non sia in grado di occuparsene a dovere. Ender, però, non vuole convivere con un cane.

Martedì 30 settembre 2025

Yildiz discute con Halit, dopo aver criticato i nuovi amici di Erim. Questo litigio spinge la bionda a decidere di trasferirsi temporaneamente a Sapanca per cambiare aria. Intanto, Kemal entra a conoscenza di ciò che sta accadendo, la raggiunge, e per poco non vengono sorpresi insieme dall'imprenditore. Halit si è recato da Yildiz per chiederle di tornare ad Istanbul. Ender, invece, porta avanti il suo piano per scoprire tutti i segreti di Alihan.

Mercoledì 1° ottobre 2025

Yildiz va a trovare Zeynep nel suo nuovo ufficio; uscendo insieme, notano Lila che afferma di essere lì per incontrare suo zio, anche se in realtà vuole parlare con Emir. La giovane informa quest'ultimo del fatto che Zerrin vorrebbe invitarli a cena. Dato che hanno raccontato troppe bugie e non sanno come uscirne, chiedono aiuto a Caner. In seguito, Yildiz contatta Kemal perché teme che possa avercela con lei dopo quanto è accaduto.

Giovedì 2 ottobre 2025

Zehra è sempre più vicina a Kemal. Intanto, a Casa Argun, Erim continua a riscontrare dei problemi con alcuni amici di scuola; inoltre, le tensioni con il padre non mancano. Alihan ed Ender, invece, sono messi a dura prova da una convivenza forzata. Il moro, soprattutto, sente che sta esaurendo la pazienza.

Venerdì 3 ottobre 2025

Yildiz è sempre più insoddisfatta della sua relazione con Halit, il quale la tiene sotto stretta sorveglianza, specialmente sul piano economico, e continua a rimproverarla. D'altra parte, la bionda nasconde qualcosa: un segreto che potrebbe rimescolare tutte le carte in tavola, e che la spingerà ad un drastico cambio di rotta. Intanto, Zeynep rivela ad Halit quali sono i suoi sospetti su Alihan, certa che lui stia acquistando azioni della compagnia attraverso delle società estere.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.