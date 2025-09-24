Beautiful Anticipazioni dal 29 settembre al 4 ottobre 2025: Luna finisce a letto con Zende!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 29 settembre al 4 ottobre 2025. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Beautiful continua con le sue storie sempre più intriganti, tra tradimenti e sfilate di moda. L'appuntamento con la Soap americana è alle ore 13.45 dal lunedì al venerdì e alle ore 14.00/14.10 il sabato sempre su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni complete degli episodi inediti che vedremo in onda dal 29 settembre al 4 ottobre 2025 .

Beautiful: ecco le trame complete, giorno per giorno

Lunedì 29 settembre 2025

Bill ha fatto i calcoli e in effetti l’età di Luna coincide esattamente con il momento in cui lei e Poppy si sono conosciuti e hanno passato la loro notte indimenticabile. Il magnate si convince che possa essere davvero il padre della ragazza e che il loro incontro possa essere stato molto più significativo di quello che pensava. La Nozawa però sostiene di no e gli rivela che se davvero fosse così, sarebbe sicuramente andata a cercarlo.

Martedì 30 settembre 2025

A Villa Forrester tutti gli ospiti si congratulano con i novelli sposi e Carter, che ha officiato il tutto, è molto contento. RJ e Luna osservano la scena estasiati e dimostrano ai presenti quanto il loro rapporto si sia rafforzato e sia diventato qualcosa di molto serio.

Mercoledì 1° ottobre 2025

Gli ospiti si congratulano con Eric, che è riuscito a organizzare la proposta di Donna in modo molto sorprendente, così come sono state le nozze. Zende approfitta di un momento di lontananza di RJ per avvicinarsi a Luna e per corteggiarla. La ragazza non sembra indifferente.

Giovedì 2 ottobre 2025

Zende approfitta di ogni momento di distacco di RJ per andare all’attacco di Luna. Donna, ancora stupita da quanto successo e felice come non mai, trova il coraggio di prendere la parola e rende omaggio a suo marito. Luna si allontana da Villa Forrester per andare a letto ma finisce a casa di Zende. Nel mentre Poppy cerca le sue mentine speciali ma non le trova. La sua ricerca viene interrotta da Li, che l’accusa di essere una drogata e di poter rovinare Luna. Tornati a casa Brooke rivela a Ridge di essere felice per sua sorella e di aver sempre pensato che lei ed Eric siano una coppia magnifica. Il suo compagno le confessa di aver avuto dei dubbi inizialmente ma di aver poi visto con quanta premura e con quanto amore Donna si dedica al padre e di aver quindi cambiato idea.

Venerdì 3 ottobre 2025

Luna si sveglia a casa di Zende e non si ricorda perché sia là. La ragazza è molto scossa da quanto successo e si rende subito conto di non aver solo dormito insieme al Forrester. Intanto a casa loro, Ridge e Brooke continuano a parlare del matrimonio a sorpresa di Donna ed Eric. I due vengono interrotti dall’arrivo di RJ, felice anche lui per quello che è successo a suo nonno e alla sua compagna di una vita. Il ragazzo confessa di capire finalmente quanto amore leghi i due e questo grazie al fatto che anche lui prova lo stesso per Luna.

Sabato 4 ottobre 2025

Brooke è felice per suo figlio e lo sprona a continuare la sua storia d’amore con Luna. Peccato però che la ragazza abbia fatto un errore che le costerà molto caro. Sì perché si è ritrovata nel letto di Zende e non sa perché. La giovane rivela al Forrester di aver sempre creduto di essere a casa di RJ e di non riuscire a superare il trauma. Zende tenta di rassicurarla e insiste di non aver approfittato di lei. Luna non riesce a calmarsi e non sa come affrontare RJ. Quando il giovane la chiama non riesce a trattenersi scoppia in lacrime e dice di non sentirsi bene, riattaccando poco dopo. Il figlio di Ridge e Brooke rimane turbato, capisce subito che qualcosa non va e decide di indagare.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.