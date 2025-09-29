Beautiful Anticipazioni Puntata del 30 settembre 2025: RJ convinto di un futuro insieme a Luna ma il destino è beffardo!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 30 settembre 2025. Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap di Canale5.

RJ e Luna sono una bellissima coppia ma tutto sta per rovinarsi tra loro. Sì perché un errore (e non sarà poi così tanto innocente) finirà per farli crollare. Nella puntata di Beautiful in onda il 30 settembre 2025, alle ore 13.55 su Canale5, RJ sarà veramente felice per suo nonno e per Donna, che dopo tanto tempo insieme ma soprattutto dopo aver affrontato una malattia insieme senza mai separarsi, sono riusciti a realizzare il proprio sogno d’amore, con una grande sorpresa. Il Forrester junior spererà che questo stesso amore lui lo abbia, per sempre, con Luna, con cui ha passato una notte stupenda, la prima di tante… o almeno è quello che pensa lui. Sì perché il giovane non sa che presto su di loro calerà un’ombra molto scura e avrà il nome di Zende, nel cui letto la stagista si è svegliata. Ma cosa succederà? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni: Donna ed Eric finalmente felici

Donna ed Eric si sono sposati. I due stanno insieme da tanto tempo ma per un motivo o per l’altro hanno sempre rimandato le nozze. Il Forrester non poteva più aspettare e ha deciso di rendere le cose ufficiali, sposando la sua amata compagna, che non lo ha abbandonato nemmeno per un minuto nonostante la malattia. E per celebrare l’amore quale migliore occasione di una festa di nozze a sorpresa? Ridge, Brooke, Katie, Carter, Zende, RJ e Luna hanno assistito estasiati a tutto questo, felici di essere stati testimoni di un giorno così importante.

RJ spera in un futuro radioso con Luna, ecco cosa vedremo nelle puntate di Beautiful

RJ è felice di aver assistito al matrimonio tra Eric e Donna insieme a Luna e di aver potuto stare accanto al suo nonnino in questo momento importante. Avere Luna al suo fianco e averla trovata proprio quando suo nonno si è ammalato è stato un vero dono dal cielo. Il ragazzo non potrebbe essere più felice di così e immagina un futuro radioso con la dolce stagista che sta passando la serata con lui e che Eric stima tantissimo, come fosse una di famiglia. Ma il destino è beffardo e le mentine di Poppy sono pericolose e allucinogene.

Beautiful: Luna a letto con Zende

Luna ha preso (per sbaglio?) le mentine di sua madre, convinta che siano delle normali caramelle. Purtroppo però non è così e si tratta di piccole droghe, che mischiate all’alcol non sono esattamente un toccasana. Poppy le sta cercando dopo aver liquidato Bill e avergli detto che la sua bambina non è sua figlia e aver ascoltato, felice, la sua dichiarazione d’amore nei suoi confronti. La Nozawa sarà molto preoccupata di non trovare le sue mentine speciali e purtroppo a rendere le cose difficili ci si aggiungerà Li, che arriverà da lei accusandola di essere una drogata e di aver messo a rischio, più volte Luna. E in effetti la madre di Finn avrà ragione, visto che Luna si è alzata nel letto di Zende e si è resa conto di aver fatto un gravissimo errore: ha fatto l’amore con lui. Ma come è potuto succedere? La stagista ricorderà di aver pensato di essere a casa di RJ e non di suo cugino e lo confiderà a Zende stesso, che continuerà a ribadire di non aver approfittato di lei e di essere stato più che mai convinto che lei volesse lui.

