Forbidden Fruit Anticipazioni 30 settembre 2025: Halit becca Yildiz insieme a Kemal?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 30 settembre 2025 su Canale 5 rivelano che Kemal raggiunge Yildiz, e poco dopo arriva anche Halit...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 30 settembre 2025 alle 14:10, Yildiz litiga con Halit per aver criticato i nuovi amici di Erim. Questa discussione spinge la bionda a decidere di trasferirsi a Sapanca. Intanto, Kemal entra a conoscenza di ciò che sta succedendo, la raggiunge, e per poco non vengono sorpresi insieme dall'imprenditore. Halit si è recato da Yildiz per chiederle di tornare ad Istanbul. Ender, invece, sta portando avanti il suo diabolico piano...

Forbidden Fruit: Yildiz fa innervosire Erim...

Erim, furioso con Ender per essersi sposata con Alihan, mandando così a monte il suo progetto di rimettere insieme i pezzi della loro famiglia, l'ha respinta senza farsi troppi problemi, quando lei è andata a fargli visita fuori da scuola. Poco dopo, il giovane ha ritrovato il sorriso grazie a degli altri alunni appena conosciuti, che ha anche invitato a casa sua. Purtroppo, però, Yildiz non era per niente felice del loro maleducazione, tanto che, irritata ed esausta, alla fine ha deciso di mandarli tutti via. Neanche a dirlo, Erim non l'ha presa per niente bene...

Yildiz si trasferisce... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Yildiz ed Halit stanno avendo il loro ennesimo scontro. Stavolta, i due stanno discutendo - piuttosto animatamente - perché lei ha criticato i nuovi amici di Erim, ritenendoli dei grandi maleducati. Dato che Halit non la spalleggia, Yildiz, fuori di sé dalla rabbia, arriva persino a prendere una drastica decisione: si trasferirà temporaneamente a Sapanca, desiderosa di cambiare aria per qualche giorno. In un secondo momento, Kemal viene a sapere che cosa sta accadendo, e così pensa che sia il caso di fare la sua prossima mossa...

Halit sta per beccare Yildiz e Kemal insieme, nelle Anticipazioni della puntata del 30 settembre 2025 di Forbidden Fruit

Kemal si sta recando a Sapanca. Entrato a conoscenza della "fuga" di Yildiz, la quale voleva prendere le distanze dal marito per qualche giorno in seguito ad un'accesa lite, il giovane crede che sia giunto il suo momento. Kemal raggiunge Yildiz, ma poco dopo arriva anche Halit, che per un soffio non li sorprende insieme. L'imprenditore si trova qui perché vuole fare un gesto distensivo nei confronti della moglie, chiedendole di tornare ad Istanbul insieme. Yildiz accetterà d seguirlo oppure manterrà il punto? Nel mentre, Ender sta portando avanti il suo piano per scoprire tutti i segreti di Alihan...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 29 settembre al 3 ottobre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.