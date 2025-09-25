Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 25 settembre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 25 settembre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 25 settembre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:00, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 25 settembre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 25 settembre 2025 - è arrivato il momento di festeggiare Eric ma anche di fare un grande sorpresa a Donna. Tutti saranno pronti a onorare il patriarca. Luna arriverà alla Villa con il suo bel vestito elegante e Zende non smetterà di guardarla nonostante la ragazza sia ormai ufficialmente la fidanzata di RJ. Ridge e Carter si guarderanno l’uno con l’altro con complicità e questo perché quando Donna comincerà il suo discorso di elogio verso il suo amato, Eric si inginocchierà davanti alla Logan, chiedendole di diventare sua moglie. Per la sorella di Brooke e Katie sarà una grande emozione... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Beautiful dal 21 al 27 settembre 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 25 settembre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 25 settembre 2025 - nel corso della serata che Yildiz, Zeynep ed Irem stanno trascorrendo fuori, le tre bevono un po' troppo. In preda all'euforia, Zeynep scrive ad Alihan ed Irem ad Hakan. Questi ultimi, preoccupati per loro, accorrono al ristorante per prenderle e riportarle a casa. Allora, mentre la mora e Yildiz si allontanano con Alihan, la loro cugina se ne va con Hakan. Dato che la bionda rincasa a notte fonda, Halit s'infuria... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 22 al 26 settembre 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 25 settembre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 25 settembre 2025 - Bahar è stata operata, ed ora è pronta a tornare a casa. Tutti i suoi cari non vedono l'ora di riabbracciarla. Enver sembra voler rivelare alla poverina che Sarp è ancora vivo, mentre Arif, determinato a sposarla, non è d'accordo con lui. Intanto, Piril torna a casa da Sarp e viene a sapere della strage che c'è stata alla casa sul lago... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 21 al 27 settembre 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 25 settembre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 25 settembre 2025 - il mistero della camera segreta verrà presto svelato. Ad aprire la porta chiusa a chiave saranno Lope e Marcelo. I due ragazzi entreranno all’interno della stanza, che si rivelerà disabitata da anni e senza finestre, un luogo piuttosto fatiscente e persino spaventoso. Intanto Pia deciderà di aiutare Don Ricardo con suo figlio e parlerà con Santos, confermando che il suo papà ha cercato di proteggerlo da una verità molto più dura di quello che gli ha fatto credere. La governante riuscirà a convincere il valletto a perdonare suo padre? Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 21 al 27 settembre 2025.