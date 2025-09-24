TGCom24
Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 settembre 2025: Eric chiede a Donna di sposarlo mentre Zende tampina Luna!

Nella puntata di Beautiful in onda il 25 settembre 2025 su Canale5 vedremo Eric chiedere a Donna di diventare sua moglie mentre Zende non riuscirà a togliere gli occhi di dosso a Luna. Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

È arrivato il momento di festeggiare Eric ma anche di fare un grande sorpresa a Donna. Nella puntata di Beautiful in onda il 25 settembre 2025, alle ore 13.50 su Canale5, tutti saranno pronti a onorare il patriarca. Luna arriverà alla Villa con il suo bel vestito elegante e Zende non smetterà di guardarla nonostante la ragazza sia ormai ufficialmente la fidanzata di RJ. Ridge e Carter si guarderanno l’uno con l’altro con complicità e questo perché quando Donna comincerà il suo discorso di elogio verso il suo amato, Eric si inginocchierà davanti alla Logan, chiedendole di diventare sua moglie. Per la sorella di Brooke e Katie sarà una grande emozione. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Comincia la festa a Villa Forrester

C’è tanta emozione per la festa in onore di Eric, che il patriarca ha voluto fortemente per ringraziare tutta la sua famiglia e per brindare alla vita. Purtroppo ci sono grandi assenti. Hope e Thomas sono impegnati con un incontro per la Hope for The Future, Finn è di turno e Steffy non si sente tanto bene e ha preferito rimanere a casa. Insomma non ci saranno tutti ma Brooke, Ridge, Katie, Carter, RJ, Zende e Luna festeggeranno alla grande anche senza di loro e non faranno sentire la loro assenza al padrone di casa, contento come non mai dopo le belle notizie sulla sua salute. E Luna arriverà alla Villa in tutto il suo splendore, facendo girare la testa non solo al suo RJ.

Zende tampina Luna nella puntata di Beautiful del 25 settembre 2025

Luna è stata invitata da Eric in persona e non solo perché è la fidanzata di RJ. Per il patriarca la Nozawa è stata un elemento fondamentale in tutti questi mesi; ha aiutato con la collezione del Forrester senior e ha mantenuto il segreto sulla malattia, insomma si è distinta con tante e belle qualità. E durante la festa sarà bellissima, tanto che Zende non riuscirà a staccarle gli occhi di dosso e la tampinerà per tutta la sera, nonostante il suo legame con RJ. La giovane ne sarà in parte infastidita e in parte lusingata ma cercherà di non darlo a vedere al giovane Forrester, con cui ha appena passato una notte d’amore.

Beautiful: Eric chiede a Donna di sposarlo

La serata prenderà subito il via e si alzeranno i calici per brindare al patriarca. Donna si farà avanti per onorare il suo amato, che ha saputo vincere la morte e che lei ama profondamente. Il Forrester sarà molto contento delle parole della sua compagna e guarderà Ridge e Carter, con cui si è allontanato poco prima per confabulare e organizzare una sorpresa. Sì sarà proprio una vera e propria sorpresa perché mentre Donna continuerà a parlare, Eric prenderà la parola, si inginocchierà davanti a lei con un anello prezioso tra le mani e le chiederà di sposarlo. La Logan rimarrà senza parole, emozionata nello scoprire che il suo più grande sogno sta per realizzarsi di nuovo e stavolta per sempre.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 27 settembre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.

