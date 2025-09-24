La Promessa Anticipazioni 25 settembre 2025: Lope e Marcelo pronti a svelare il mistero...

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 25 settembre 2025 vedremo Lope e Marcelo aprono la porta della stanza misteriosa... Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell’episodio della Soap di Rete4.

Il mistero della camera segreta verrà presto svelato e nella puntata de La Promessa in onda il 25 settembre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, ad aprire la porta chiusa a chiave saranno Lope e Marcelo. I due ragazzi entreranno all’interno della stanza, che si rivelerà disabitata da anni e senza finestre, un luogo piuttosto fatiscente e persino spaventoso. Intanto Pia deciderà di aiutare Don Ricardo con suo figlio e parlerà con Santos, confermando che il suo papà ha cercato di proteggerlo da una verità molto più dura di quello che gli ha fatto credere. La governante riuscirà a convincere il valletto a perdonare suo padre? Ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 25 settembre 2025: Lope e Marcelo aprono la porta segreta

Alla tenuta c’è un mistero da svelare e solo la tenacia di Lope, Marcelo, Vera e Teresa riuscirà a far breccia nella cortina di segreti che circondano il passaggio segreto e la misteriosa stanza chiusa a chiave. Lope e Marcelo saranno in grado di aprire la porta segreta e di entrare nella stanza di cui vorranno sapere tutto, contenuto compreso. I due ragazzi si renderanno subito conto che la camera è disabitata da tempo e che non ha finestre, come se volesse essere veramente nascosta al mondo intero. E presto, fatta luce al suo interno, troveranno dei particolari inquietanti soprattutto per Jana, che sarà coinvolta in prima linea nella faccenda.

La Promessa Anticipazioni: Che cosa ci sarà nella stanza misteriosa?

Attenzione all’evolversi di questi episodi de La Promessa. Sì perché una volta aperta la porta, la stanza si rivelerà piena di novità e di verità, che daranno a Jana un asso nella manica per capire cosa sia successo a sua madre ma anche al povero Tomàs, che nella prima puntata della Soap aveva promesso di aiutarla e anzi si era detto convinto di sapere chi potesse aver ucciso Dolores. L’ex cameriera, scoprendo questo, finirà però per mettersi molto nei guai e lo vedremo nelle prossime puntate.

Pia in soccorso di Don Ricardo, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Don Ricardo sta per perdere Santos e tutto questo per colpa di Petra, che ha voluto rivelare al ragazzo tutta la verità su sua madre. Come era prevedibile, il ragazzo si è infuriato e ha accusato suo padre di avergli mentito per tutta la vita. Il maggiordomo ha tentato di spiegare al figlio di aver agito solo per il suo bene, affinché non scoprisse una realtà ancora più dura ma lui non gli ha dato retta. Pia deciderà di intervenire e di parlargli schiettamente. La cameriera sosterrà la tesi di Ricardo e dirà al valletto che il suo papà ha voluto proteggerlo dalla dura realtà che sua madre lo ha abbandonato per fuggire con un altro uomo. Ma purtroppo anche le parole della domestica non faranno breccia nel cuore di Santos, sempre più legato a Petra, che sembra essere diventata l’unica persona di cui lui si fida.

