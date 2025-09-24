Forbidden Fruit Anticipazioni 25 settembre 2025: Halit s'infuria con Yildiz! Ecco perché

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 25 settembre 2025 su Canale 5: Halit se la prende con Yildiz e le proibisce di uscire ancora da sola!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit ci lasceranno con il fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 25 settembre 2025 alle 14:10, nel corso della serata che Yildiz, Zeynep ed Irem stanno trascorrendo fuori, le tre bevono un po' troppo. In preda all'euforia, Zeynep scrive ad Alihan ed Irem ad Hakan. Questi ultimi, preoccupati per loro, accorrono al ristorante per prenderle e riportarle a casa. Allora, mentre la mora e Yildiz si allontanano con Alihan, la loro cugina se ne va con Hakan. Dato che la bionda rincasa a notte fonda, Halit s'infuria...

Forbidden Fruit: Yildiz chiede ad Halit il permesso per uscire...

Fortemente desiderosa di concedersi un momento di svago, Yildiz ha chiesto ad Halit il permesso di uscire. La bionda voleva che il marito le permettesse di andare a cena fuori con Zeynep ed Irem. Halit non sembrava molto convinto di darle una risposta affermativa, ma Yildiz ha insistito sul suo bisogno di distrarsi e divertirsi un po' con sua sorella e sua cugina; pertanto, alla fine, l'uomo si è convinto e le ha dato il suo ok. La giovane, contentissima, si sta preparando per la serata a cui non vede l'ora di prendere parte...

Yildiz, Zeynep ed Irem si ubriacano... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Yildiz, Zeynep ed Irem sono uscite a cena fuori insieme e se la stanno spassando. Nel corso della serata, però, le tre alzano un po' troppo il gomito, fino ad ubriacarsi. A causa del loro stato alterato, Zeynep ed Irem arrivano a commettere una sciocchezza: la prima manda un messaggio ad Alihan, e la seconda ad Hakan. I loro ex fidanzati si rendono immediatamente conto del fatto che ci sia qualcosa che non vada, quindi prendono in mano la situazione prima che sia troppo tardi: entrambi si stanno dirigendo in fretta e furia al ristorante.

Halit furioso con Yildiz, nelle Anticipazioni della puntata del 25 settembre 2025 di Forbidden Fruit

Alihan ed Hakan arrivano al locale dove Yildiz, Zeynep ed Irem si stanno divertendo, ed ubriacando. I due capiscono che è il caso di riaccompagnare le tre a casa quanto prima. Mentre Hakan si occupa di portare via Irem, Alihan si occupa di Yildiz e Zeynep. Allora, la bionda torna alla villa in un stato evidentemente alterato, e nel cuore della notte. Halit, ovviamente, si renderà conto di che costa sta accadendo e non la prenderà per niente bene. L'imprenditore, fuori di sé dalla rabbia, arriverà a proibire categoricamente a Yildiz di uscire di nuovo da sola!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 22 al 26 settembre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.