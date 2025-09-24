Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 settembre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 settembre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 24 settembre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:00, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 settembre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 settembre 2025 - vedremo Poppy impegnata ad aiutare Luna a scegliere il vestito adatto per la serata a Villa Forrester. Madre e figlia saranno molto contente l’una per l’altra e la Nozawa senior gioirà nel vedere la sua bambina così ben accolta nella famiglia Forrester. Intanto a Il Giardino, Liam racconterà a Bill della guarigione di Eric e indagherà sul suo rapporto con Poppy. Il giovane metterà la pulce nell’orecchio al suo papà, affermando che certi incontri non avvengano per caso e di essere convinto che la donna sia tornata nella sua vita per una ragione. Convinto dalle parole del figlio, il magnate manderà un messaggio alla sua innamorata per passare un’altra serata insieme... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Beautiful dal 21 al 27 settembre 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 24 settembre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 24 settembre 2025 - Erim manda via Ender, che era andata a trovarlo all'uscita di scuola. Intanto, Zeynep si reca alla concessionaria di Dundar, ed i due hanno un duro faccia a faccia. Quando lui viene a sapere qual è la vera identità della giovane, teme che potrebbero esserci delle conseguenze. Yildiz, invece, sta chiedendo ad Halit il permesso di andare a cena fuori con sua sorella e sua cugina. L'imprenditore, benché sembri un po' contrariato, le dà una risposta affermativa... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 22 al 26 settembre 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 24 settembre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 24 settembre 2025 - in ospedale, Ceyda sente Bahar parlare con Arif di nascosto. Allora, la bionda le dice che il barista è senza ombra di dubbio l'uomo giusto per lei. Dopodiché, Piril si presenta a casa di Enver ed Hatice per dare loro un'agghiacciante notizia: la loro figlia Sirin ha avuto una relazione con suo marito Sarp, ma anche con suo padre Suat. Il sarto, per la delusione, si sente di nuovo male... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 21 al 27 settembre 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 24 settembre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 24 settembre 2025 - Don Romulo deve dare delle spiegazioni a Cruz e arriverà il momento di farlo. Il maggiordomo spiegherà alla marchesa perché ha deciso di disubbidire ai suoi ordini e di non uccidere Leocadia. Basterà la sua spiegazione a calmare la nobile, furiosa con lui ma soprattutto preoccupata per la presenza della sua nemica numero 1? Intanto Manuel la pregherà di fermare Catalina, decisa a lasciare la tenuta ma Cruz, che non vede l’ora di sbarazzarsi della figliastra, non lo starà a sentire... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 21 al 27 settembre 2025.