Beautiful Anticipazioni Puntata del 24 settembre 2025: Liam mette in guardia Bill, Poppy è tornata per un motivo ma quale?
Beautiful
Beautiful Anticipazioni Puntata del 24 settembre 2025: Liam mette in guardia Bill, Poppy è tornata per un motivo ma quale?

Scopriamo insieme le anticipazioni di Beautiful in onda il 24 settembre 2025. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di Canale5.

Beautiful ci aspetta con un nuovo appuntamento il 24 settembre 2025, alle ore 13.50 su Canale5. Nell’episodio della Soap vedremo Poppy impegnata ad aiutare Luna a scegliere il vestito adatto per la serata a Villa Forrester. Madre e figlia saranno molto contente l’una per l’altra e la Nozawa senior gioirà nel vedere la sua bambina così ben accolta nella famiglia Forrester. Intanto a Il Giardino, Liam racconterà a Bill della guarigione di Eric e indagherà sul suo rapporto con Poppy. Il giovane metterà la pulce nell’orecchio al suo papà, affermando che certi incontri non avvengano per caso e di essere convinto che la donna sia tornata nella sua vita per una ragione. Convinto dalle parole del figlio, il magnate manderà un messaggio alla sua innamorata per passare un’altra serata insieme. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell'episodio.

Beautiful Anticipazioni 24 settembre 2025: Luna si prepara alla festa di Villa Forrester

Luna è travolta dalla felicità e pensa che il merito sia di sua madre, che l’ha spinta ad avere coraggio e a non farsi frenare dalla sua timidezza. La giovane ha fatto l’amore con RJ e ora sa che le cose tra loro stanno passando a un livello successivo, più serio e, lo spera, duraturo. La stagista si dovrà preparare per raggiungere Villa Forrester, dove si terrà la festa in onore della guarigione di Eric. A invitarla è stato il patriarca in persona, che è grato anche a lei per aver mantenuto il segreto sulla sua malattia ma anche per essere stata vicina a suo nipote. Poppy le darà una mano per scegliere un abito elegante e adatto all’occasione.

Liam dà uno strano input a Bill, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Liam e Bill si incontreranno a Il Giardino e il giovane Spencer approfitterà del momento per raccontare a suo padre cosa sta succedendo a casa Forrester. Il ragazzo gli rivelerà della guarigione di Eric e di come tutti siano felici di rivere il patriarca in forze. Gli confesserà però anche di essere molto curioso di conoscere Poppy e gli dirà di essere certo che il loro incontro non sia fortuito. Per lui Poppy è tornata a Los Angeles e nella vita di suo padre per un motivo, che vorrebbe tanto scoprire. Bill sarà del suo stesso parere e dichiarerà di voler subito scoprire tutto; chiamerà Poppy e lo inviterà a raggiungerlo.

Beautiful Anticipazioni: Grandi assenti a Villa Forrester

Bill e Poppy si incontreranno a Il Giardino e la loro conversazione prenderà subito una piega molto importante per il loro futuro mente a Villa Forrester è quasi tutto pronto per la grande festa per onorare Eric. Donna informerà tutti che purtroppo Hope e Thomas non saranno presenti per via di un incontro di lavoro per la Hope for The Future mentre Finn è di turno e Steffy è malata e ha preferito non partecipare alla serata. Ci saranno però Brooke, Ridge, Katie, Carter, Zende, RJ e Luna e tra i tre ragazzi ne vedremo delle belle

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 27 settembre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.

Beautiful
