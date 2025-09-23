La Promessa Anticipazioni 24 settembre 2025: Don Romulo confessa, ecco perché non ha ucciso Leocadia

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 24 settembre 2025 su Rete4. Le anticipazioni complete dell'episodio della Soap ci rivelano che Don Romulo rivelerà a Cruz perché non ha ucciso Leocadia.

Don Romulo deve dare delle spiegazioni a Cruz e arriverà il momento di farlo nella puntata de La Promessa in onda il 24 settembre 2025, alle ore 19.50 su Rete4. Il maggiordomo spiegherà alla marchesa perché ha deciso di disubbidire ai suoi ordini e di non uccidere Leocadia. Basterà la sua spiegazione a calmare la nobile, furiosa con lui ma soprattutto preoccupata per la presenza della sua nemica numero 1? Intanto Manuel la pregherà di fermare Catalina, decisa a lasciare la tenuta ma Cruz, che non vede l’ora di sbarazzarsi della figliastra, non lo starà a sentire. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni: Leocadia preoccupa Cruz

Alla tenuta è arrivata Leocadia e la sua presenza ha sconvolto tutti i nobili. Don Alonso e Don Lorenzo la credevano morta e Cruz era felice di essersi liberata di lei. Ma le cose sono andate molto diversamente da quanto orchestrato dalla marchesa. Fu lei a dare ordine a Don Romulo di uccidere la sua amica e sino a questo momento ha creduto che il maggiordomo avesse portato a termine la missione che gli era stata affidata. Ma Romulo non ha avuto il coraggio di farlo e c’è un motivo dietro a questa scelta, che si troverà costretto a rivelare alla sua signora, furiosa ma soprattutto spaventata. È infatti certa che Leocadia voglia vendicarsi di lei e che farà di tutto – si è già alleata con Catalina – per renderle la vita impossibile.

Don Romulo rivela perché non ha ucciso Leocadia, ecco cosa vedremo ne La Promessa

Leocadia fa paura e Cruz è sicura che la donna, prima o poi, vorrà la sua vendetta. La marchesa dovrà guardarsi le spalle ma soprattutto vorrà sapere perché la donna è ancora viva e vegeta. L’unico a poterle rispondere a questa domanda sarà Don Romulo, la persona incaricata di ucciderla. Il maggiordomo affronterà il giudizio della nobile e confesserà di non aver potuto portare a termine il compito dopo aver scoperto che Leocadia era incinta. Certo di non potersi macchiare di un simile crimine, il domestico l’ha lasciata andare, facendosi però promettere che mai e poi mai sarebbe tornata. Promessa evidentemente non mantenuta. La nemica numero 1 di Cruz è ora di nuovo in circolazione e farà danni.

La Promessa Anticipazioni 24 settembre 2025: Manuel vuole fermare Catalina

Catalina ha annunciato che lascerà la tenuta per cominciare una vita da un’altra parte. Capito che a La Promessa si pensa solo allo scandalo che la sua gravidanza sta per far scoppiare, la giovane ha deciso di risolvere le cose in modo radicale e, colpita dall’esperienza di Leocadia, che le ha rivelato di capirla molto bene, visto che ha avuto anche lei un figlio fuori dal matrimonio, ha informato tutti della sua prossima partenza. E ora che Manuel si è sposato non ha più motivo di restare. Suo fratello però non vuole che se ne vada e pregherà Cruz di sotterrare l’ascia di guerra e di convincerla a non partire. Ovviamente la nobile si rifiuterà di farlo, non vorrà certo perdere l’occasione di liberarsi della sua odia figliastra.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.