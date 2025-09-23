Forbidden Fruit Anticipazioni 24 settembre 2025: Duro colpo per Ender, Erim la respinge!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 24 settembre 2025 su Canale 5 rivelano che Erim non vuole più saperne niente di Ender!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 settembre 2025 alle 14:10, Erim manda via Ender, che era andata a trovarlo all'uscita di scuola. Intanto, Zeynep si reca alla concessionaria di Dundar, ed i due hanno un duro faccia a faccia. Quando lui viene a sapere qual è la vera identità della giovane, teme che potrebbero esserci delle conseguenze. Yildiz, invece, sta chiedendo ad Halit il permesso di andare a cena fuori con sua sorella e sua cugina. L'imprenditore, benché sembri un po' contrariato, le dà una risposta affermativa...

Forbidden Fruit: Erim respinge Ender...

Nel momento in cui Ender ha rivelato di essersi sposata con Alihan, nessuno ha reagito bene. Zeynep ha messo un punto al fidanzamento con il moro, mentre Zerrin ha accusato un malore. Erim, invece, è andato su tutte le furie. Il giovane era convinto che ci fosse ancora una possibilità che la sua famiglia potesse tornare ad essere unita, ossia che sua madre e suo padre tornassero insieme; tuttavia, ora che Ender è convolata a nozze con Alihan, crede che non ci siano più speranze. Per questo motivo, quando la donna va a trovarlo all'uscita di scuola, Erim la respinge in malo modo...

Zeynep contro Dundar... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Zeynep è la nuova co-direttrice della Falcon Airlines. La ragazza ha accettato la proposta di Halit, il quale le ha affidato la prestigiosa carica, chiedendole però in cambio di tenere sempre d'occhio Alihan. Ora, Zeynep si sta recando alla concessionaria di Dundar, con il quale avrà una discussione a dir poco accesa. Tuttavia, in un secondo momento, Dundar viene a sapere quale sia la vera identità della mora, e si rende immediatamente conto del fatto che potrebbe pagare a caro prezzo le conseguenze dalla sua scortesia...

Yildiz chiede il permesso ad Halit per uscire, nelle Anticipazioni della puntata del 24 settembre 2025 di Forbidden Fruit

Yildiz ha il forte desiderio di concedersi un momento di svago, e così si rivolge ad Halit per chiedergli il permesso di uscire. La bionda vorrebbe che il marito le permettesse di uscire a cena fuori con Zeynep ed Irem. Halit non sembra molto convinto di darle l'ok, ma Yildiz insiste sul suo bisogno di distrarsi e divertirsi un po' con sua sorella e sua cugina; pertanto, alla fine, l'uomo si convince e le dice di sì. La giovane è contenta, anche se non sa che questa serata - che diventerà ben presto piuttosto movimentata - le costerà cara...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 22 al 26 settembre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.