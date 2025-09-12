Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 settembre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 settembre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 12 settembre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15:30, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 settembre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 settembre 2025 - ... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Beautiful dal 7 al 13 settembre 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 12 settembre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 12 settembre 2025 - Zeynep sente Halit confessare ad Alihan di non volere un altro figlio. Intanto, Zerrin continua a provare ad ostacolare la relazione tra il fratello e la futura moglie. Allora Zeynep la prende di petto per dirle che lei ed Alihan non si lasceranno. Irem, invece, torna ad Istanbul, ed invita Zeynep ad un concerto in un locale particolare. Così, lei ed Hakan si conoscono, e tra di loro sembra esserci subito un certo feeling. Nel frattempo, Emir e Lila continuano a vedersi di nascosto in ufficio. Per finire, Zehra sta seguendo il programma di disintossicazione suggerito da Kemal, con il quale continua a vedersi con regolarità. E mentre Ender non fa che tramare per separare Halit e Yildiz, quest'ultima rivela a sua madre Asuman di essere incinta... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 6 al 12 settembre 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 12 settembre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 12 settembre 2025 - Jale rivela per sbaglio a Bahar che un uomo di nome Sarp è andato a trovare Enver in ospedale. La giovane, sconvolta, ne parla con Hatice, la quale le assicura che si tratta del figlio del fruttivendolo, il quale sia chiama Sarp ed è molto legato al sarto. Bahar, ancora sospettosa, decide di andare fino in fondo alla faccenda, anche perché il piccolo Doruk dice di essere sicuro che l'uomo che ha visto al parcheggio dell'ospedale sia proprio suo padre... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dall'8 al 13 settembre 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 12 settembre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 12 settembre 2025 - il più grande incubo di Cruz sta per concretizzarsi. Alla tenuta arriverà Leocadia, ex migliore amica della marchesa, da lei ritenuta morta. La visita della donna farà gelare la madre di Manuel e presto si scoprirà perché la nobile, di solito sprezzante del pericolo, avrà così tanto timore di questo nuovo personaggio. Intanto Pia, seguendo il consiglio di Don Romulo, chiederà di nuovo a Don Ricardo di rivelarle la verità su sua moglie e alla fine il maggiordomo deciderà di essere sincero. Marcelo invece comincerà a essere più tranquillo, visto che non sono arrivate notizie dal duca de Carril. L’annuncio di una sua visita inaspettata lo farà piombare di nuovo nell’ansia... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 7 al 13 settembre 2025.