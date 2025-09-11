La Promessa Anticipazioni 12 settembre 2025: Arriva Leocadia, l'incubo di Cruz!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 12 settembre 2025 su Rete4, Cruz sarà terrorizzata. Leocadia, la sua nemica numero 1, è tornata! Scopriamo insieme cosa succederà nell'episodio della Soap.

Il più grande incubo di Cruz sta per concretizzarsi. Nella puntata de La Promessa in onda il 12 settembre 2025, alle ore 19.50 su Rete4, alla tenuta arriverà Leocadia, ex migliore amica della marchesa, da lei ritenuta morta. La visita della donna farà gelare la madre di Manuel e presto si scoprirà perché la nobile, di solito sprezzante del pericolo, avrà così tanto timore di questo nuovo personaggio. Intanto Pia, seguendo il consiglio di Don Romulo, chiederà di nuovo a Don Ricardo di rivelarle la verità su sua moglie e alla fine il maggiordomo deciderà di essere sincero. Marcelo invece comincerà a essere più tranquillo, visto che non sono arrivate notizie dal duca de Carril. L’annuncio di una sua visita inaspettata lo farà piombare di nuovo nell’ansia. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 12 settembre 2025: Arriva Leocadia, il terrore di Cruz

Alla tenuta arriverà un nuovo personaggio, in grado di terrorizzare la perfida Cruz. Tra le mura de La Promessa farà il suo ingresso Leocadia de Figueroa, l’ex migliore amica della marchesa. La moglie di Don Alonso aveva già avuto il sospetto che la donna fosse nei paraggi. I fiori e la lettera a lei recapitati non lasciavano molti dubbi in merito e purtroppo per lei tutti i suoi timori si concretizzeranno. Leocadia si rivelerà essere un vero osso duro, forse l’unica persona in grado di tenere testa alla madre di Manuel e la sola che lei abbia davvero temuto in tutta la sua vita, tanto da voler uccidere. E sì, scopriremo presto il passato delle due signore e capiremo anche chi non ha ucciso la Figueroa nonostante l’ordine ricevuto.

Ricardo rivela tutto a Pia, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Pia vuole indagare a fondo sulla moglie di Don Ricardo e visto che Petra dice di essere più che mai certa che la donna sia ancora ancora viva, la cameriera non ha ancora trovato pace. Pia si confiderà con Don Romulo e lui la spronerà a parlare di nuovo con il maggiordomo e di insistere affinché stavolta le dica tutta la verità, come lei merita. Capendo di non poter più nascondere quello che è davvero successo, non alla sua amata, Ricardo confesserà tutto alla cameriera.

La Promessa Anticipazioni: Marcelo di nuovo nel terrore

Marcelo ha temuto per diverso tempo che il segretario del Duca De Carril l’avesse riconosciuto. Non ricevendo nessuna notizia da parte del nobile, il ragazzo aveva cominciato a rilassarsi e a pensare di averla fatta franca, con grande sollievo anche di Teresa e Vera, molto preoccupate per lui. Purtroppo però Marcelo finirà di nuovo nel terrore a causa di una visita inaspettata del nobile, deciso a convincere Don Alonso a partecipare ai suoi affari. Per il cameriere sarà una bruttissima notizia e tornerà a sudare freddo.

