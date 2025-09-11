TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Forbidden Fruit | Forbidden Fruit Anticipazioni 12 settembre 2025: Halit fa un'agghiacciante confessione e Zeynep sente tutto!
Schede di riferimento
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
Anticipazioni TV

Forbidden Fruit Anticipazioni 12 settembre 2025: Halit fa un'agghiacciante confessione e Zeynep sente tutto!

Francesca Simone

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 12 settembre 2025 su Canale 5 rivelano che Halit deve fare una dolorosa ammissione, ma non sa che Zeynep è in ascolto...

Forbidden Fruit Anticipazioni 12 settembre 2025: Halit fa un'agghiacciante confessione e Zeynep sente tutto!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 settembre 2025 alle 14:10, Zeynep sente Halit confessare ad Alihan di non volere un altro figlio. Intanto, Zerrin continua a provare ad ostacolare la relazione tra il fratello e la futura moglie. Allora Zeynep la prende di petto per dirle che lei ed Alihan non si lasceranno. Irem, invece, torna ad Istanbul, ed invita Zeynep ad un concerto in un locale particolare. Così, lei ed Hakan si conoscono, e tra di loro sembra esserci subito un certo feeling. Nel frattempo, Emir e Lila continuano a vedersi di nascosto in ufficio. Per finire, Zehra sta seguendo il programma di disintossicazione suggerito da Kemal, con il quale continua a vedersi con regolarità. E mentre Ender non fa che tramare per separare Halit e Yildiz, quest'ultima rivela a sua madre Asuman di essere incinta...

Forbidden Fruit: Zeynep ascolta Halit fare una confessione...

Zeynep sta per sentire Halit fare un'agghiacciante confessione ad Alihan. La mora origlia una conversazione privata tra i cognati durante cui Halit confida ad Alihan di non volere un altro figlio. Che cosa farà a questo punto Zeynep? Spiffererà tutto a Yildiz oppure preferirà evitare di farla soffrire informandola? Nel mentre, Zerrin continua a provare ad ostacolare la relazione di suo fratello con la promessa sposa. Allora Zeynep va a prenderla di petto per dirle che non riuscirà a realizzare il suo obiettivo, perché lei ed Alihan non si lasceranno mai!

Erim e Lila si vedono di nascosto... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Irem sta facendo ritorno da Istanbul, e sta conoscere Hakan. La giovane invita Zeynep ad un concerto in un locale particolare. Qui, Irem s'imbatte nell'amico di Alihan e tra di loro sembra esserci subito un certo feeling. Che sia scoccata la scintilla fra i due? E a proposito di sintonia, cresce sempre di più quella tra Erim e Lila. Benché Alihan si sia intromesso, licenziando lui e proibendo a lei di continuare a frequentarlo, Erim e Lila stanno continuando a vedersi di nascosto in ufficio: non riescono a stare lontani. Ma se il moro li stanasse?

Ender continua a tramare, nelle Anticipazioni della puntata del 12 settembre 2025 di Forbidden Fruit

Zehra ce la sta mettendo tutta per diventare una persona migliore. La ragazza sta seguendo un programma di disintossicazione suggerito da Kemal, il quale sembra averla presa davvero a cuore. Infatti, Zehra e Kemal si vedono con una certa regolarità, e lei è felice di aver trovato una persona che pare capirla fino in fondo. Intanto, Ender sta continuando a tramare alle spalle di Halit e Yildiz per cercare di separarli, mentre quest'ultima sta chiamando sua madre Asuman per comunicarle di essere in dolce attesa. Come reagirà la donna?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 6 al 12 settembre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime di Canale 5.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Uomini e Donne, nuovo amore per Megghi Galo: è un calciatore famosissimo!
news VIP Uomini e Donne, nuovo amore per Megghi Galo: è un calciatore famosissimo!
Striscia la Notizia, in bilico il futuro del tg satirico: voci di stop a Mediaset, si spinge per la Ruota della Fortuna
news VIP Striscia la Notizia, in bilico il futuro del tg satirico: voci di stop a Mediaset, si spinge per la Ruota della Fortuna
Grande Fratello, storico concorrente confessa: "Il Gf è peggiorato! Nei reality di oggi verrei subito squalificato"
news VIP Grande Fratello, storico concorrente confessa: "Il Gf è peggiorato! Nei reality di oggi verrei subito squalificato"
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 settembre 2025
Grande Fratello, arrivano le prime indiscrezioni su due concorrenti
news VIP Grande Fratello, arrivano le prime indiscrezioni su due concorrenti
Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 settembre 2025: Luna insiste, Poppy è con le spalle al muro!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 settembre 2025: Luna insiste, Poppy è con le spalle al muro!
Tú sí que vales, anticipazioni: svelati i nomi dei primi 11 Vip che si esibiranno insieme ai giudici
news VIP Tú sí que vales, anticipazioni: svelati i nomi dei primi 11 Vip che si esibiranno insieme ai giudici
Festival di Sanremo, Amadeus tornerebbe a condurre ma ad una condizione
news VIP Festival di Sanremo, Amadeus tornerebbe a condurre ma ad una condizione
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV