Forbidden Fruit Anticipazioni 12 settembre 2025: Halit fa un'agghiacciante confessione e Zeynep sente tutto!

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 12 settembre 2025 su Canale 5 rivelano che Halit deve fare una dolorosa ammissione, ma non sa che Zeynep è in ascolto...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 settembre 2025 alle 14:10, Zeynep sente Halit confessare ad Alihan di non volere un altro figlio. Intanto, Zerrin continua a provare ad ostacolare la relazione tra il fratello e la futura moglie. Allora Zeynep la prende di petto per dirle che lei ed Alihan non si lasceranno. Irem, invece, torna ad Istanbul, ed invita Zeynep ad un concerto in un locale particolare. Così, lei ed Hakan si conoscono, e tra di loro sembra esserci subito un certo feeling. Nel frattempo, Emir e Lila continuano a vedersi di nascosto in ufficio. Per finire, Zehra sta seguendo il programma di disintossicazione suggerito da Kemal, con il quale continua a vedersi con regolarità. E mentre Ender non fa che tramare per separare Halit e Yildiz, quest'ultima rivela a sua madre Asuman di essere incinta...

Forbidden Fruit: Zeynep ascolta Halit fare una confessione...

Zeynep sta per sentire Halit fare un'agghiacciante confessione ad Alihan. La mora origlia una conversazione privata tra i cognati durante cui Halit confida ad Alihan di non volere un altro figlio. Che cosa farà a questo punto Zeynep? Spiffererà tutto a Yildiz oppure preferirà evitare di farla soffrire informandola? Nel mentre, Zerrin continua a provare ad ostacolare la relazione di suo fratello con la promessa sposa. Allora Zeynep va a prenderla di petto per dirle che non riuscirà a realizzare il suo obiettivo, perché lei ed Alihan non si lasceranno mai!

Erim e Lila si vedono di nascosto... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Irem sta facendo ritorno da Istanbul, e sta conoscere Hakan. La giovane invita Zeynep ad un concerto in un locale particolare. Qui, Irem s'imbatte nell'amico di Alihan e tra di loro sembra esserci subito un certo feeling. Che sia scoccata la scintilla fra i due? E a proposito di sintonia, cresce sempre di più quella tra Erim e Lila. Benché Alihan si sia intromesso, licenziando lui e proibendo a lei di continuare a frequentarlo, Erim e Lila stanno continuando a vedersi di nascosto in ufficio: non riescono a stare lontani. Ma se il moro li stanasse?

Ender continua a tramare, nelle Anticipazioni della puntata del 12 settembre 2025 di Forbidden Fruit

Zehra ce la sta mettendo tutta per diventare una persona migliore. La ragazza sta seguendo un programma di disintossicazione suggerito da Kemal, il quale sembra averla presa davvero a cuore. Infatti, Zehra e Kemal si vedono con una certa regolarità, e lei è felice di aver trovato una persona che pare capirla fino in fondo. Intanto, Ender sta continuando a tramare alle spalle di Halit e Yildiz per cercare di separarli, mentre quest'ultima sta chiamando sua madre Asuman per comunicarle di essere in dolce attesa. Come reagirà la donna?

