Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 settembre 2025: Luna insiste, Poppy è con le spalle al muro!

Nella puntata di Beautiful in onda il 12 settembre 2025 su Canale5 vedremo Luna rivelare a sua madre di sentire la mancanza di un padre. Poppy cederà e rivelerà tutta la verità? Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame complete della Soap.

Luna non ha intenzione di rinunciare a sapere la verità su suo padre, nemmeno se Penelope continua a pregarla di cambiare argomento. Nella puntata di Beautiful in onda il 12 settembre 2025 – alle ore 13.45 su Canale5 – questa determinazione porterà la ragazza a rivelare a sua madre come davvero si sente e a confidarle che, per quanto la ami tantissimo, sente la mancanza di una figura paterna nella sua vita e vorrebbe sapere finalmente, chi è il misterioso uomo con cui Poppy l’ha avuta. La sorella di Li si troverà in grande difficoltà. Confesserà tutto alla figlia? Intanto Brooke continuerà a pungolare Hope e a spingerla a troncare ogni rapporto con Thomas. La giovane però non la vorrà stare a sentire e sebbene sappia che la Logan senior non sopporta il suo figliastro, le rivelerà della sua proposta di matrimonio. Thomas invece mostrerà a Ridge l’anello che ha comprato per la sua amata e gli ribadirà di essere certo che stavolta tra loro le cose funzioneranno. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 12 settembre 2025: Luna mette Poppy con le spalle al muro

Luna vuole la verità su suo padre e la vuole sinceramente. Sono anni che la giovane fa finta di non essere interessata a chi sia il suo papà ma è arrivato il momento di affrontare questo argomento spinoso per sua madre ma necessario per lei. Con l’arrivo anzi il ritorno di Bill nella vita di Poppy, Luna ha cominciato a sospettare che lo Spencer sia il genitore che tanto cerca ma Penelope ha negato in ogni modo e continuerà a farlo, pregando la sua bambina di non tormentarsi più e di non tormentare nemmeno lei con domande a cui lei non vuole e non può rispondere. Esausta per via di questa situazione, Luna rivelerà alla madre di volerle molto bene e di aver fatto a meno del suo papà per tanto tempo ma di essere arrivata a un momento della sua vita in cui ritiene necessario sapere tutto su di lei e sulla sua nascita.

Brooke fermerà Hope e Thomas? Ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Brooke è inferocita; non può tollerare che sua figlia si sia avvicinata a Thomas e che continui ad avere una relazione con lui. La Logan senior non sopporta che Hope sia cambiata così tanto e che abbia modificato soprattutto il suo modo di vedere il Forrester. La cosa che più la spaventa è il fatto che la sua bambina abbia accettato l’anello di fidanzamento del giovane stilista e che lo tenga stretto a sé, sebbene non lo abbia ancora indossato al dito. Per lei c’è ancora un po’ di speranza e farà di tutto per ostacolare questo rapporto e un probabile matrimonio.

Beautiful Anticipazioni: Ridge mette in guardia Thomas da Brooke

Thomas ha raccontato a Ridge quanto è felice che Hope lo abbia perdonato e abbia deciso di dare loro una seconda chance per essere felici. Il giovane ha rivelato al genitore di aver chiesto la mano della Logan e di non aver ricevuto né una risposta negativo né positiva. Hope si è limitata ad accettare l’anello e a metterlo al collo, come segno di un futuro possibile e probabile, che attende entrambi. Il designer mostrerà al suo papà il gioiello che ha scelto per sancire la loro unione e Ridge, benché orgoglioso dei passi in avanti del suo ragazzo, lo inviterà a stare molto attento e a non abbassare la guardia con Brooke, che farà sicuramente di tutto per ostacolarli.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.