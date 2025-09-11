La forza di una donna Anticipazioni 12 settembre 2025: Jale fa una sconvolgente rivelazione a Bahar!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 12 settembre 2025 su Canale 5, ci svelano che Jale si lascia scappare una spiazzante informazione con Bahar...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 settembre 2025 attorno alle 15:30, Jale rivela per sbaglio a Bahar che un uomo di nome Sarp è andato a trovare Enver in ospedale. La giovane, sconvolta, ne parla con Hatice, la quale le assicura che si tratta del figlio del fruttivendolo, il quale sia chiama Sarp ed è molto legato al sarto. Bahar, ancora sospettosa, decide di andare fino in fondo alla faccenda, anche perché il piccolo Doruk dice di essere sicuro che l'uomo che ha visto al parcheggio dell'ospedale sia proprio suo padre...

La forza di una donna: Sarp non ha riconosciuto Doruk...

Al parcheggio dell'ospedale, il piccolo Doruk ha visto qualcuno che non si sarebbe mai potuto aspettare di rivedere, ossia Sarp. Superato lo shock iniziale, il bambino lo ha impulsivamente chiamato "papà". L'uomo, non avendolo mai conosciuto né tantomeno visto in foto, ha subito pensato che si trovasse davanti ad un bimbo confuso: doveva averlo scambiato con qualcun altro. Come poteva Sarp sapere che, invece, Doruk è proprio il suo figlioletto?

Bahar fa un doloroso discorso ai figlioletti... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Doruk non fa altro che ripetere di aver visto Sarp al parcheggio dell'ospedale. Benché Nisan non possa confermare la sua versione, poiché l'uomo non c'era già più quando sono tornati sul luogo dell'incontro insieme, lui non ha alcun dubbio: quello che ha chiamato "papà" era davvero suo padre. Così, un giorno, Doruk si è risvegliato cercando Sarp, e Bahar ha capito di dover prendere in mano la situazione per evitare che i figli soffrissero ancora di più. La donna, seppur a malincuore, ha dovuto ribadire a Doruk e Nisan che il loro padre non sarebbe potuto tornare da loro...

Jale sconvolge Bahar, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 12 settembre 2025 de La forza di una donna

Bahar sta parlando con Jale, che sta per lasciarsi sfuggire un'informazione che lascerà la poverina di stucco. La dottoressa rivela a Bahar che un uomo di nome Sarp è andato a far visita ad Enver in ospedale. Sconvolta al pensiero che Doruk potesse aver ragione, la giovane affronta l'argomento con Hatice, la quale si affretta a trovare una scusa: si tratta del figlio del fruttivendolo, che appunto si chiama Sarp, e che è molto legato al sarto. Ancora sospettosa, Bahar capisce che è il caso di andare fino in fondo a questa storia, indagando...

