Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 luglio 2025

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 luglio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 18 luglio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15.45, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 luglio 2025 - Poppy si presenterà alla Forrester per informare sua figlia del suo prossimo appuntamento… speciale. La donna racconterà a Luna e RJ di aver ricevuto un invito a pranzo da Bill che, intanto, rivelerà a Liam di voler capire chi sia la misteriosa zia di Finn, che lui è certo di aver già incontrato in passato. Nel mentre il dottor Finnegan rivelerà a Steffy del suo inaspettato incontro con Xander e della rivelazione sconvolgente che il giovane gli ha fatto su Thomas. Quest’ultimo continuerà a confidare in un cambiamento di idee da parte di Hope, che ha detto NO al loro matrimonio... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 18 luglio 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 18 luglio 2025 - deluso da Yildiz, Halit accetta l'invito di Azra. Quando lo viene a sapere, la giovane si allarma, così come Ender. Intanto, Alihan e Zeynep portano avanti la frequentazione, ed organizzano un incontro con Yildiz. In seguito, Lal, fuori di sé, si presenta a casa del suo ex per fargli una scenata. Ender, invece, sta cercando di ottenere delle foto compromettenti di Azra, mentre tra Zeynep ed Alihan c'è una certa tensione. Per finire, Yilidz apre il suo cuore ad Halit... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni del 18 luglio 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 18 luglio 2025 - Bahar rilegge i messaggi compromettenti sul telefono di Sarp, e così scopre che lo scambio di sms con la presunta amante sarebbe avvenuto dopo la sua morte. Ma come è possibile? La giovane contatta immediatamente Yeliz, ed insieme le due prendono una decisione importante. Intanto, prosegue la difficile convivenza a casa di Hatice. Quest'ultima, però, sta per assistere ad una scena che le farà cambiare radicalmente atteggiamento nei confronti di Bahar. La poverina sviene proprio sotto gli occhi di Hatice, che, terrorizzata, prende atto della gravità della situazione ed inizia ad accudirla. Neanche a dirlo, Sirin andrà su tutte le furie... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 18 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 18 luglio 2025 - Curro dovrà affrontare un nuovo pericoloso incubo. José Juan informerà il baronetto del perché sia arrivato alla tenuta. Il fratello di Paco gli dirà di voler giustizia per quello che è successo e imporrà al nobile di sposare Julia per riparare al torto che ha fatto alla sua famiglia. Cruz si renderà conto delle litigate tra Manuel e Jana e ne sarà felice tanto da rivelare a Don Alonso di essere convinta che i due ragazzi siano al capolinea. Don Romulo confermerà di aver deciso di licenziarsi mentre Don Ricardo darà a Teresa una bella notizia... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

