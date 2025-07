Forbidden Fruit Anticipazioni 18 luglio 2025: Yildiz si dichiara ad Halit, ma lui la spiazza!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 18 luglio 2025 su Canale 5: Yildiz apre il suo cuore ad Halit, il quale però le darà una risposta che lei non si sarebbe mai potuta immaginare...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 18 luglio 2025 alle 14:10, deluso da Yildiz, Halit accetta l'invito di Azra. Quando lo viene a sapere, la giovane si allarma, così come Ender. Intanto, Alihan e Zeynep portano avanti la frequentazione, ed organizzano un incontro con Yildiz. In seguito, Lal, fuori di sé, si presenta a casa del suo ex per fargli una scenata. Ender, invece, sta cercando di ottenere delle foto compromettenti di Azra, mentre tra Zeynep ed Alihan c'è una certa tensione. Per finire, Yilidz apre il suo cuore ad Halit...

Forbidden Fruit: Yildiz ed Ender in allarme!

Yildiz si è messa in testa di sedurre Halit, e sembra proprio che ci stia riuscendo. Il suo piano è quello di mostrarsi scostante e sfuggente, ed ora sta persino cercando di farlo ingelosire con Serdar. L'uomo, però, ha iniziato a storcere il naso. Deluso dall'atteggiamento della giovane, Halit ha deciso di accettare l'invito di Azra, una ricca - ed attraente - imprenditrice. Nel momento in cui lo viene a sapere, Yildiz va nel panico, e lo stesso si può dire di Ender. Sia la cameriera che la donna credono che la cosa migliore da fare sia intervenire quanto prima per sbarazzarsi della "rivale"!

Lal fa una scenata ad Alihan... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Procede la frequentazione tra Alihan e Zeynep. Nonostante le pressioni che gli stanno facendo Lal, Ender ed addirittura Zerrin, il ragazzo non ha la minima intenzione di prendere le distanze dalla dipendente, dalla quale, evidentemente, è irresistibilmente attratto. Così, adesso Alihan e Zeyenp organizzano un incontro con Yildiz: che la loro relazione stia andando verso un'ufficializzazione? Nel mentre, però, l'ex fidanzata di lui non vuole rassegnarsi all'idea di averlo perso per sempre. Ubriaca e fuori di sé, Lal si presenta a casa di Alihan e gli fa l'ennesima scenata!

Yildiz si dichiara ad Halit, nelle Anticipazioni della puntata del 18 luglio 2025 di Forbidden Fruit

Ender è determinata come non mai a mettere fuori gioco la sua nuova rivale, Azra, la ricca ed affascinante imprenditrice con la quale Halit è uscito. La mora, allora, si mette alla ricerca di foto compromettenti su di lei. Al contempo, tra Alihan e Zeynep c'è un po' di tensione, ed entrambi ne stanno soffrendo. Lui, desideroso di risolvere le cose quanto prima, escogita un piano per riavvicinarsi all'amata. Ce la farà? Per Yildiz, invece, è tempo di tirare fuori l'asso nella manica. La bionda apre il suo cuore ad Halit, al quale si dichiara senza troppi giri di parole. La risposta che riceverà, tuttavia, la spiazzerà...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.