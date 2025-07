La forza di una donna Anticipazioni 18 luglio 2025: Bahar pensa che Sarp sia ancora vivo! Ecco perché...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 18 luglio 2025 su Canale 5. Bahar fa una scoperta che la porta a pensare che Sarp potrebbe essere ancora vivo!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sono elettrizzanti. Nell'episodio in onda il 18 luglio 2025 alle 15:45, Bahar rilegge i messaggi compromettenti sul telefono di Sarp, e così scopre che lo scambio di sms con la presunta amante sarebbe avvenuto dopo la sua morte. Ma come è possibile? La giovane contatta immediatamente Yeliz, ed insieme le due prendono una decisione importante. Intanto, prosegue la difficile convivenza a casa di Hatice. Quest'ultima, però, sta per assistere ad una scena che le farà cambiare radicalmente atteggiamento nei confronti di Bahar. La poverina sviene proprio sotto gli occhi di Hatice, che, terrorizzata, prende atto della gravità della situazione ed inizia ad accudirla. Neanche a dirlo, Sirin andrà su tutte le furie...

La forza di una donna: Bahar fa una scoperta sconvolgente...

Bahar sta condividendo con i piccoli Nisan e Doruk alcuni ricordi di Sarp. Tuttavia, parlare del marito continua a turbarla, perché lei non fa che pensare che lui le sia stato infedele. Allora, si mette a rileggere i messaggi compromettenti sul telefono di Sarp, e così nota un dettaglio a cui prima non aveva fatto caso: lo scambio di questi sms sarebbe avvenuto dopo la morte dell'uomo. Sconvolta, Bahar chiama subito Yeliz per comunicarle ciò che ha scoperto, e ciò che pensa di aver intuito: e se Sarp fosse ancora vivo? Le due concordano sul fatto che dovrebbero rintracciare quanto prima questa presunta amante...

Bahar chiede aiuto ad Hatice... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Dall'oggi al domani Bahar, Nisan e Doruk si sono ritrovati a casa di Hatice, e stanno facendo un po' di fatica ad ambientarsi. Infatti, né la donna né Sirin sembrano tanto contente di averli "tra i piedi". La poverina non aveva alcun dubbio in merito, ma se si è trasferita da Hatice, è perché è conscia di non avere alternative: restando sola a gestire la sua malattia, rischierebbe di mettere a repentaglio l'incolumità dei figlioletti. Bahar ha preso questa - difficile - decisione dopo che ha quasi fatto scoppiare un incendio, svenendo in cucina mentre era ai fornelli. Inizialmente, la madre ha tentato di cacciarla via, poi, però, la perfida riccia l'ha convinta a permetterle di restare; ora, Hatice sta per constatare in prima persona quanto sia grave la situazione della sua primogenita...

Bahar sviene davanti ad Hatice, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 18 luglio 2025 de La forza di una donna

Bahar accusa un nuovo malore, e stavolta proprio sotto agli occhi di Hatice. La giovane sviene e la mamma si affretta a prestarle soccorso. Hatice è terrorizzata. Consapevole che Bahar stia davvero molto male, la donna comincia ad accudirla come non ha mai fatto prima. Neanche a dirlo, nel momento in cui se ne rende conto, Sirin, che non fa che comportarsi in modo sconsiderato per attirare tutte le attenzioni su di sé, diventa sempre più gelosa. L'atteggiamento della ragazza non fa che rendere questa convivenza forzata a dir poco complicata...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.45.