La Promessa Anticipazioni 18 luglio 2025: Curro in pericolo. José Juan lo minaccia!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 18 luglio 2025 su Rete4 José Juan, il fratello di Paco, minaccerà Curro. Il baronetto dovrà rimediare ai suoi errori! Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Curro dovrà affrontare un nuovo pericoloso incubo. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 18 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4, José Juan informerà il baronetto del perché sia arrivato alla tenuta. Il fratello di Paco gli dirà di voler giustizia per quello che è successo e imporrà al nobile di sposare Julia per riparare al torto che ha fatto alla sua famiglia. Cruz si renderà conto delle litigate tra Manuel e Jana e ne sarà felice tanto da rivelare a Don Alonso di essere convinta che i due ragazzi siano al capolinea. Don Romulo confermerà di aver deciso di licenziarsi mentre Don Ricardo darà a Teresa una bella notizia. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 18 luglio 2025: José Juan minaccia Curro

Alla tenuta è arrivato un ospite inatteso. Si tratta di José Juan il fratello di Paco, che rivelerà subito le sue intenzioni. Il ragazzo vuole vendetta o meglio giustizia e minaccerà Curro, costringendolo a riparare ai torti che la sua famiglia ha subito per causa sua. José vorrà che sposi Julia, rimasta una vedova bianca per colpa sua e giurerà di essere disposto a passare alle maniere forti se necessario. Vi anticipiamo che Julia non sarà per nulla felice di questa visita e se la prenderà con il suo ex futuro cognato per il suo comportamento esagerato e aggressivo. La giovane non otterrà però nulla e Curro sarà costretto a subire nuove e terribili minacce… che colpiranno pure Martina.

Cruz canta vittoria, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Jana ha gelato Manuel rivelandogli, senza mezzi termini, di non essere disposta a chinare il capo davanti alle richieste dei marchesi. La ragazza non intende e non lo farà mai, cedere ai ricatti dei marchesi nemmeno dopo la loro decisione di permettere il matrimonio. Il marchesino è molto deluso dal comportamento della sua amata e proprio non capisce il perché di un tale rifiuto. I due hanno finito per litigare e continueranno a farlo. Cruz osserverà il loro nervosismo e ne sarà molto felice, tanto da dire ad Alonso di essere certa che tra i due ragazzi sia finalmente arrivato il capolinea.

La Promessa Anticipazioni: Don Romulo conferma di volersi licenziare

Don Romulo prova un forte affetto per Pia e l’ha nominata sua unica erede. Il maggiordomo ha sperato sino all’ultimo che Don Alonso la riassumesse ma dopo che il marchese gli ha rivelato di non poterlo accontentare, ha deciso di dare le sue dimissioni. Romulo informerà Don Ricardo di essere in procinto di andarsene mentre Ricardo darà a Teresa delle buone notizie e le dirà di aver deciso di tenere per sé il segreto suo e di Marcelo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 13 al 19 luglio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.