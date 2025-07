Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 luglio 2025: Zeynep ed Alihan più intimi, Yildiz si dichiara ad Halit!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di questa avvincente soap opera turca, Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà dal 14 al 18 luglio 2025 .

Lunedì 14 luglio 2025

Alihan invita Zeyenep a casa sua. Lei, benché titubante, alla fine accetta. I due trascorreranno una serata insieme che potrebbe segnare una svolta nel loro rapporto. Intanto, Hakan, accortosi della loro crescente intesa, inizia a stuzzicare il giovane. Yildiz, invece, inizia a lavorare come cameriera personale di Halit. Per non farsi mettere i piedi in testa da Duygu, escogita un piano per metterla fuori gioco. In un secondo momento, Ender sta cercando di trovare un modo per recuperare i suoi effetti personali presenti nella villa; la donna si farà aiutare da Aysel. Nel frattempo, Alihan sorprende Zeynep dopo aver scoperto che lei ha sempre sognato visitare il Tunnel di Tito a Cevlik.

Martedì 15 luglio 2025

Ender prende parte con Caner ad una festa di compleanno dove incontra Zehra. Le due iniziano a litigare, e la donna approfitta del momento di caos per impossessarsi di un oggetto che appartiene alla figliastra. Poi, Ender raggiunge Halit per chiedergli di farle vedere Erim, ma discuterà anche con lui. Intanto, Yildiz, conscia di aver quasi raggiunto il suo obiettivo di sedurre Halit, giura a quest'ultimo di non aver mai tramato alle sue spalle con la sua ex moglie. Inoltre, per farlo capitolare, decide di farlo ingelosire, e così Sengul le presenta Serdar. Successivamente, Alihan e Zeynep cenano insieme, ed accorciano le distanze. Nel mentre, Lal tenta di contattare il giovane, che però non fa che sfuggirle. Ender, invece, incarica Caner d'indagare su Yilidz ed in seguito tronca la relazione clandestina con Sinan. Per finire, Zerrin e Lila propongono ad Halit di organizzare una cena di famiglia. Ender si presenterà a sorpresa per seminare un po' di caos. Nel frattempo, Alihan, scaricata Lal, raggiunge con Zeynep la sua tenuta di campagna, dove trascorreranno la notte.

Mercoledì 16 luglio 2025

Indagando, Caner scopre il passato di Yildiz e corre ad informare Ender, la quale a sua volta raggiunge Metin e gli ordina di rivelare tutto ad Halit. Intanto, quest'ultimo assume Serdar proprio grazie all'intervento della giovane. Ender, invece, viene a sapere che Zeynep lavora per Alihan, e così si convince che le due sorelle stiano tramando per conquistare i due ricchi imprenditori. In un secondo momento, Metin raggiunge Halit in ufficio per confessargli che ha avuto una relazione con Yildiz. Quest'ultima negherà ogni cosa. Nel mentre, Ender fa irruzione nell'ufficio di Alihan per accusare Zeynep; lui, infastidito, va su tutte le furie.

Giovedì 17 luglio 2025

Ender racconta a Zerrin e Lila che Halit e Yildiz sono sempre più vicini, così come Alihan e Zeynep. Entrambe accolgono la notizia con sgomento. Allora, Zerrin si affretta a raggiungere il fratello per imporgli di licenziare subito la sua dipendente. Al contempo, Ender si reca da Lal per alimentare le voci secondo cui Alihan avrebbe un debole per Zeynep; la giovane, fuori di sé, si affretta a raggiungere il suo ex in preda ad una crisi di nervi. Successivamente, Serdar continua a tenere Yildiz in pugno, ricattandola. Lei, però, è abbattuta anche per la lite avuta con Zeynep; Halit, dispiaciuto, si reca da quest'ultima per mettere le cose in chiaro. Intanto, Ender fa la conoscenza di un ricco uomo d'affari, Osman, e parallelamente porta avanti il suo piano di vendetta.

Venerdì 18 luglio 2025

Halit, deluso da Yildiz, accetta l'invito di Azra, ricca imprenditrice. Quando lo scopre, la giovane si allarma, così come Ender: entrambe pensano sia il caso di sbarazzarsi della rivale. Intanto, Alihan e Zeynep continuano a frequentarsi, tanto che organizzano un incontro con Yildiz. Poi, Lal, ubriaca, si presenta a casa del suo ex e dà in escandescenza. In un secondo momento, Ender sta cercando di ottenere delle foto compromettenti di Azra, mentre tra Zeynep ed Alihan c'è una certa tensione. Per finire, lui trova il modo per riavvicinarsi alla mora, e Yilidz dichiara i suoi sentimenti ad Halit. La reazione dell'uomo la lascerà di stucco.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.