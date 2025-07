Beautiful Anticipazioni Puntate dal 13 al 19 luglio 2025: Eric è salvo ma Ridge ha paura di avergli rovinato la vita!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful, in onda dal 13 al 19 luglio 2025. Ecco le anticipazioni settimanali, episodio dopo episodio, della Soap di Canale5.

Ci aspetta una nuova e scoppiettante settimana in compagnia di Beautiful. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate in onda dal 13 al 19 luglio 2025 su Canale5. Prima delle anticipazioni complete degli episodi della Soap, ecco un piccolo riassunto: Eric dà segni di vita poco prima che i medici stacchino le macchine; Bridget e Finn decidono di procedere con calma ed eliminano i respiratori dopo essersi accertati che il Forrester sia in ripresa. La famiglia è molto felice anche se Ridge ha paura che la vita di suo padre non sia più la stessa e che la colpa ricada su di lui, che ha deciso di farlo operare nonostante la sua decisione di morire con dignità. Steffy e Ridge tornano a parlare di Hope e Thomas ma stavolta il Forrester junior perde la pazienza e frena la sorella, intimandole di non impicciarsi.

​Beautiful: Video Riassunto delle puntate dal 13 al 19 luglio 2025

Guarda il video riassunto di Beautiful e poi leggi le anticipazioni complete per scoprire cosa succederà nelle puntate della Soap in onda dal 13 al 19 luglio 2025 su Canale5.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda da domenica 13 a sabato 19 luglio 2025. Ecco le anticipazioni episodio dopo episodio:

Domenica 13 luglio 2025

Bridget e Finn hanno deciso di staccare la spina a Eric e hanno chiamato a raccolta tutta la famiglia. Ridge, Brooke e Steffy si riuniranno al capezzale del patriarca, pronti a dirgli addio ma ancora speranzosi che qualcosa cambi e che possa riaprire gli occhi. La voce di Ridge, che chiede al padre se sia davvero pronto ad andarsene, sembra fare il miracolo; sentendo la domanda di suo figlio, Eric apre leggermente gli occhi e ferma i medici in procinto di spegnere i respiratori.

Lunedì 14 luglio 2025

La piccola ripresa di Eric dà buone speranze a tutti. I medici cominciano a cambiare idea su cosa possa succedere da là a qualche ora e Finn e Bridget decidono di estubare il patriarca per verificare se sia in grado di respirare da solo. È la prova del nove per capire se il Forrester senior ce la possa fare o se quanto successo durante l’operazione e nel post-operatorio, possa aver compromesso le funzioni vitali del designer, creando danni cognitivi o infezioni. Tutta la famiglia si dice d’accordo a procedere in questo modo e unita attende che lo specialista interrogato dal dottor Finnegan dia il suo responso finale.

Martedì 15 luglio 2025

Katie, Zende, Luna e RJ sono a Villa Forrester e come chiesto da Donna si dedicano ad addobbare la casa per Natale. Purtroppo nessuno di loro riesce a essere felice neanche delle feste in arrivo. Lo specialista dà l’ok a Finn e Bridget per estubare Eric. Per tutti sono momenti di grande terrore e tensione ma presto la famiglia e i medici si accorgono che il patriarca riesce a respirare tranquillamente da solo. La felicità è alle stelle e sembra un vero miracolo natalizio. Brooke chiama i parenti rimasti a casa e informa tutti che Eric è sulla via di guarigione. Steffy è grata a suo marito per aver salvato il suo amato nonnino mentre Hope e Thomas gioiscono insieme di questa grande notizia. Il Forrester ringrazia la Logan per averlo sempre sostenuto in questo periodo durissimo e anche ora, che tutto sembra essersi sistemato, la biondina non abbandona il suo fianco, desiderosa di vederlo di nuovo sereno.

Mercoledì 16 luglio 2025

Nonostante il miglioramento di Eric, Ridge continua a essere molto dubbioso. Ha paura che suo padre non sia contento di quello che lui ha deciso, in deroga alle sue ultime scelte, scritte sul suo testamento. Lo stilista trema all’idea che il suo papà non riprenda la normale vita di tutti i giorni e che possa rinfacciargli di non avergli fatto lasciare questo mondo con dignità e di averlo condannato a vivere male, senza potersi godere quei piaceri che lo hanno reso l’uomo felice che è sempre stato. Brooke cerca di rassicuralo; la Logan è sicura che Eric capirà il perché suo figlia abbia preso questa decisione.

Giovedì 17 luglio 2025

Steffy confessa a Finn di essere molto preoccupata per suo fratello Thomas. La ragazza ha paura che la malattia del loro nonno così come le continue situazioni di tensione in famiglia, possano averlo turbato e riportato ad avere i comportamenti ossessivi di un tempo. La Forrester è molto in ansia anche per via del rapporto che il giovane ha con Hope, di cui è innamorato ma non corrisposto come vorrebbe. Steffy trema all’idea che un nuovo rifiuto da parte della Logan possa causare delle pesanti ricadute sulla salute mentale del suo fratellone.

Venerdì 18 luglio 2025

Steffy vuole evitare che Thomas stia di nuovo male ma visto che suo fratello sembra avere sempre gli occhi a cuore, decide di affrontare l’argomento con Hope. La Forrester chiede alla sorellastra, senza tanti giri di parole, se ami o no suo fratello ma lo stilista interverrà per fermare la sua sorellina e per farle capire di non voler più essere più così tanto protetto. Intanto Ridge raggiunge la stanza di Eric ma scopre da Finn che suo padre è stato portato a fare degli esami. Il Forrester approfitta del momento per ringraziare il genero per aver salvato il suo papà ma gli confida anche di essere molto preoccupato che le cure a cui è stato sottoposto possano aver modificato il modo di vivere del patriarca della famiglia. Finn rivela di non potergli dare alcuna sicurezza in merito ma lo sprona a pensare che avere Eric ancora in vita, dopo quanto successo, sia un ottimo segnale per il futuro.

Sabato 19 luglio 2025

Hope rassicura Steffy dicendole di essere molto felice con Thomas e di non voler rovinare la sua vita ma le dice anche che non dovrebbe mettere il naso in affari non suoi. Più tardi, la piccola Logan ne parla con Ridge, anche lui preoccupato per suo figlio. Il Forrester le domanda se faccia sul serio oppure no con il ragazzo e la prega di dirgli quali sono i suoi sentimenti. Hope ribadisce quanto già detto in precedenza, ovvero di voler vivere il presente e di avere necessità di più tempo per capire se sia amore o se stia solo bene con il giovane. Steffy continua a spingere Thomas a chiarire la situazione con Hope e gli rivela di essere preoccupata per la sua stabilità mentale. Il giovane designer perde le staffe e discute con la sorella così ferocemente da costringere Finn a intervenire per difendere la moglie. Il medico fa di tutto per frenare il cognato ma poi deve lasciare i due fratelli da soli per seguire un nuovo paziente.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.