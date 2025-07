La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 14 al 18 luglio 2025: Bahar rischia di finire in carcere!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le trame delle nuove puntate de La forza di una donna, la soap turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì in daytime. Ecco le Anticipazioni dettagliate per gli episodi che vedremo in TV dal 14 al 18 luglio 2025.

La forza di una donna, le Anticipazioni delle puntate in onda dal 14 al 18 luglio 2025

Lunedì 14 luglio 2025

La piccola Nisan partecipa ad un concorso scolastico organizzato dalla scuola, e alla fine riesce a conquistare il primo premio. La bambina vince dei libri ed un computer, che ha sempre desiderato; tuttavia, non lo terrà con sé. Per aiutare Bahar, sempre in grande difficoltà economica, Nisan decide di chiedere aiuto ad Arif per provare a venderlo. Intanto, Enver legge il diario di Sirin e, sotto shock, pensa sia il caso di affrontarla.

Martedì 15 luglio 2025

Sirin va a visitare un appartamento che le ha trovato Arif. Intanto, la polizia sta facendo irruzione a casa di Bahar dopo aver ricevuto una segnalazione. Gli agenti stanno cercando la droga. La poverina è sconvolta, non avendo la minima idea di che cosa stia accadendo, ed i piccoli Nisan e Doruk sono terrorizzati, tanto che corrono da Arif. Come se non bastasse, la malattia di Bahar non fa che peggiorare.

Mercoledì 16 luglio 2025

Bahar scopre che qualcuno ha nascosto a casa sua un pacchetto di droga per poi fare una segnalazione alla polizia. Il piccolo Doruk, però, lo ha trovato e, pensando fosse un gioco, lo ha portato con sé a scuola prima della perquisizione. Ma chi si nasconde dietro il tentativo d'incastrarla? Bersan, gelosa del suo rapporto con Arif. Tuttavia, inizialmente i sospetti si concentrano sul padre di quest'ultimo, Yusuf.

Giovedì 17 luglio 2025

Sirin sta provando a riavvicinarsi ad Enver regalandogli una sciarpa, ma lui non vuole neanche parlarle. Intanto, Arif continua a restare accanto a Bahar, mentre lei sta sempre peggio a causa della sua malattia. Infatti, Bahar perde i sensi in cucina, rischiando di far scoppiare un incendio in casa. Allora, conscia di essere un pericolo per i figlioletti, decide di trasferirsi con i piccoli Nisan e Doruk a casa di Hatice.

Venerdì 18 luglio 2025

Hatice non vorrebbe accogliere Bahar ed i nipotini in casa, ma sorprendentemente sarà proprio Sirin a convincerla a farli restare. Intanto, Arif si offre di aiutare la giovane con il trasloco; giunto nell'abitazione della madre di Bahar, l'uomo si ritrova davanti la riccia. Bahar, invece, si rende conto che né Hatice né Sirin sono felici di averli come coinquilini, a differenza di Enver. Ceyda, invece, si apre con Yusuf, rivelandogli un pesante segreto sul suo passato.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16.00.