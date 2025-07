Beautiful Anticipazioni Puntata del 18 luglio 2025: Poppy ha paura di Bill, cosa nasconde la Nozawa?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 18 luglio 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap vedremo Poppy preoccupata per il suo imminente pranzo con Bill. Di cosa avrà paura la Nozawa? Intanto Finn sarà curioso di saperne di più sulla questione Emma Barber.

Poppy tornerà protagonista delle trame di Beautiful. Nella puntata in onda il 18 luglio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la Nozawa si presenterà alla Forrester per informare sua figlia del suo prossimo appuntamento… speciale. Le anticipazioni ci rivelano che la donna racconterà a Luna e RJ di aver ricevuto un invito a pranzo da Bill che, intanto, rivelerà a Liam di voler capire chi sia la misteriosa zia di Finn, che lui è certo di aver già incontrato in passato. Nel mentre il dottor Finnegan rivelerà a Steffy del suo inaspettato incontro con Xander e della rivelazione sconvolgente che il giovane gli ha fatto su Thomas. Quest’ultimo continuerà a confidare in un cambiamento di idee da parte di Hope, che ha detto NO al loro matrimonio. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 18 luglio 2025: Poppy in allarme!

Poppy ha finto di non conoscere Bill quando lo ha incontrato a Il Giardino insieme a Luna. In realtà - e capiremo presto perché – la Nozawa sa benissimo chi è Dollar Bill e ha già avuto a che fare con lui. La donna si presenterà alla Forrester Creations per informare Luna del prossimo incontro con il magnate, che ha scoperto che sua figlia lavora per i Forrester ed è così riuscito a rintacciarla e a invitarla a pranzo. Luna spingerà sua madre a godersi la serata e a stare tranquilla ma non immaginerà mai che risvolto prenderà questo rendez-vous. Penelope sarà molto tesa mentre Bill confesserà a Liam, mentre pranzeranno a Il Giardino, di non vedere l’ora di vedere la sua ospite e di capire come mai per lui è un volto così famigliare.

Finn rivela a Steffy dell’incontro con Xander, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Finn è sconvolto da Xander e da quello che lui gli ha detto. Il dottore è particolarmente colpito perché non si è mai fidato e non si fida tutt’ora di suo cognato, che per lui non è mai davvero cambiato. Il medico ha sempre paura che il Forrester possa combinarne una delle sue e ha la stessa preoccupazione di sua moglie per quanto riguarda un probabile rifiuto di Hope. Ma a renderlo nervoso è stata la dichiarazione che Thomas Forrester potrebbe essere un assassino. Il giovane rivelerà a Steffy del suo incontro con l’Avant e delle accuse che sono state mosse contro il primogenito di Ridge e Taylor ma la moglie sosterrà che si tratta solo di una vendetta di un ex dipendente della Forrester Creations, cacciato dall’azienda e desideroso di rivincita.

Beautiful Anticipazioni: Hope sta sbagliando tutto?

Hope ha rassicurato Ridge di essere certa che Thomas sia cambiato e che sia sulla sua stessa lunghezza d’onda. Peccato che la proposta di matrimonio del ragazzo non dimostri proprio questo. La Logan ha detto NO e ha ribadito di volersi godere il momento di benessere che entrambi stanno costruendo e quindi di non sentirsi per nulla pronta a delle nuove nozze. Thomas non si è scomposto ma comunque continuerà a farle capire di non aver gettato la spugna con lei e di volerla aspettare. Purtroppo per l’ennesima volta Hope si lascerà trasportare dagli eventi e invece di chiudere, come vorrebbe Steffy, continuerà a lasciar credere allo stilista che possa un giorno cambiare idea. Ma sarà davvero così o la Logan starà sbagliando tutto?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 19 luglio 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.