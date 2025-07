La Promessa Anticipazioni dal 13 al 19 luglio 2025: Manuel e Jana ai ferri corti! È la fine?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella terza settimana di luglio 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap in onda dal 13 al 19 luglio 2025 su Rete4.

La Promessa ci aspetta per una nuova settimana ricca di novità e colpi di scena. Scopriamo insieme cosa succederà dal 13 al 19 luglio 2025. Prima di leggere le anticipazioni complete giorno per giorno ecco un piccolo riassunto delle puntate:

La Soap va in onda dal lunedì alla domenica, alle ore 19.40 su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 13 al 19 luglio 2025

Domenica 13 luglio 2025

La situazione è molto tesa nonostante Don Romulo sia tornato alla tenuta. Tutto questo perché il ritorno del maggiordomo è stato possibile grazie a un grande sacrificio da parte di Manuel e presto il marchesino ne pagherà le conseguenze. Catalina dovrà stare molto attenta a Pelayo, che si sta rivelando un uomo molto spietato mentre Marcelo avrà paura che Ricardo riveli a Don Romulo che lui e Teresa sono fratelli e non marito e moglie. Maria invece sarà sempre più turbata dal presunto tradimento di Salvador e cercherà aiuto nel prete del paese.

Lunedì 14 luglio 2025

Manuel è spaventato di come possa andare il futuro tra lui e Jana ora che è senza risparmi e purtroppo in balia delle decisioni dei suoi genitori. I marchesi comunicano al figlio di aver fatto una scelta e di volerne discutere con lui e Jana. Il marchesino, speranzoso, accetta di incontrarli ma non sa che la sua amata non sarà poi così tanto entusiasta. Maria continua a essere particolarmente preoccupata per quello che le hanno detto su Salvador mentre Candela, decisa a capire cosa sia davvero successo, decide di recarsi a Lujàn per trovare maggiori informazioni su Martita e Salvador e sul loro incontro alla festa di Vinegro.

Martedì 15 luglio 2025

Santos segue il consiglio di Petra e cerca di mascherare il suo astio per suo padre. Il ragazzo si accorge presto che fare buon viso a cattivo gioco non è semplice e probabilmente non riuscirà a farlo per sempre. Intanto Curro si convince che è arrivato il momento di chiarire le cose con Martina e i due, dopo averne parlato a lungo, decidono di chiudere la loro relazione. La duchessa di Carril torna a La Promessa dopo tanto tempo e le spiegazioni che dà non convincono. I marchesi hanno fatto una proposta alla coppia Manuel-Jana ma la giovane ex cameriera non è contenta della soluzione proposta dai nobili. Manuel ci rimane male e, stanco del comportamento della fidanzata, l’affronta senza mezzi termini.

Mercoledì 16 luglio 2025

Alonso fa capire ad Ayala che la sua presenza alla tenuta non è per nulla gradita e che nessuno lo vorrebbe intorno ma acconsente comunque che lui rimanga tra loro. Teresa supplica Don Ricardo di non confessare a Don Romulo il segreto suo e di Marcelo ma il maggiordomo non ha intenzione di dire bugie. Si scopre che a diffondere le voci sul tradimento di Don Alonso è proprio la duchessa, costretta a farlo da Don Lorenzo, che la tiene sotto scacco dopo aver scoperto che Vera è sua figlia.

Giovedì 17 luglio 2025

Don Alonso conferma a Romulo di non poter riassumere Pia e il maggiordomo, deluso da questa risposta, decide di dare le sue dimissioni. Alla tenuta arriva José Juan il fratello di Paco. Cosa vorrà? Intanto Pelayo fa una confessione tremenda a Catalina e le rivela di aver sperato che lei perdesse il bambino che porta in grembo e questo perché non è suo figlio. La marchesina ne rimane sconvolta e deve persino affrontare sua cugina Martina, negando le voci che la ragazza ha sentito di nascosto sulla paternità del piccolo in arrivo.

Venerdì 18 luglio 2025

José Juan è arrivato alla tenuta con un solo obiettivo, ovvero costringere Julia a sposare Curro per riparare alla morte di Paco. Cruz vede Manuel e Jana in tensione e confessa a Don Alonso di essere convinta che la storia dei due ragazzi sia ormai arrivata al capolinea. Don Romulo conferma di aver deciso di lasciare la tenuta mentre Teresa riceve buone notizie da parte di Ricardo.

Sabato 19 luglio 2025

La duchessa di Carril torna alla tenuta e intima a Don Lorenzo di stare lontano da sua figlia e mette in guardia Vera dal terribile uomo. Martina è molto preoccupata per la complicità tra Don Lorenzo e Ayala e decide di affrontare di petto il Capitano per scoprire cosa stia succedendo davvero tra i due.

