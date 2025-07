Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 14 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 luglio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 14 luglio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15.45, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 luglio 2025 - Eric si sta riprendendo anche se non è del tutto fuori pericolo. La famiglia è più serena e lo è anche Steffy, che ha ripreso a pensare ad altre faccende spinose. La Forrester affronterà senza peli sulla lingua Hope e spererà che suo fratello apra finalmente gli occhi sulla sua relazione, impossibile e potenzialmente pericolosa, con la Logan. La figlia di Brooke si troverà di nuovo a proteggersi dalle accuse della sorellastra ma stavolta il rampollo di Ridge non starà a guardare e cercherà di frenare la sua sorellina...

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 14 luglio 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 14 luglio 2025 - Alihan spiazza Zeyenep, invitandola a casa sua. Lei, titubante, accetta. Intanto, Hakan, accortosi della loro crescente intesa, inizia a stuzzicare il giovane per divertirsi. Yildiz, invece, comincia a lavorare come cameriera personale di Halit, ed escogita un piano per non farsi mettere i piedi in testa da Duygu. Successivamente, Ender cerca un modo per recuperare i suoi effetti personali rimasti alla villa, ma si rende conto di aver bisogno di una mano. Nel frattempo, Alihan sorprende Zeynep ancora una volta...

La forza di una donna: Anticipazioni del 14 luglio 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 14 luglio 2025 - Nisan partecipa e vince il concorso scolastico. La bambina si aggiudica dei libri ed un computer. Per aiutare Bahar, che ha scarse possibilità economiche, Nisan si rivolge ad Arif per provare a vendere il pc. Intanto, Enver legge il diario segreto di Sirin e resta senza parole...

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 14 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 14 luglio 2025 - Cruz e Don Alonso hanno preso la loro decisione sul futuro di Manuel e Jana. I marchesi comunicheranno al figlio di voler parlare con lui e la sua amata per dare il loro responso. Il marchesino sarà molto contento e fiducioso ma avrà una brutta sorpresa… da Jana. Intanto Maria continuerà a voler scoprire di più sul tradimento di Salvador mentre Candela, determinata a venire a capo di questa situazione assurda, deciderà di recarsi a Lujàn per aver maggiori informazioni su Martita e sul suo incontro con l'ex cameriere della tenuta...

