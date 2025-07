La Promessa Anticipazioni 14 luglio 2025: Cruz e Alonso prendono una decisione su Jana e Manuel!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de La Promessa del 14 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4, Cruz e Don Alonso hanno fatto la loro scelta sul futuro di Manuel e Jana!

Cruz e Don Alonso hanno preso la loro decisione sul futuro di Manuel e Jana. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 14 luglio 2025, alle ore 19.50 su Rete4, i marchesi comunicheranno al figlio di voler parlare con lui e la sua amata per dare il loro responso. Il marchesino sarà molto contento e fiducioso ma avrà una brutta sorpresa… da Jana. Intanto Maria continuerà a voler scoprire di più sul tradimento di Salvador mentre Candela, determinata a venire a capo di questa situazione assurda, deciderà di recarsi a Lujàn per aver maggiori informazioni su Martita e sul suo incontro con l’ex cameriere della tenuta. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 14 luglio 2025: Cruz e Don Alonso hanno preso la sua decisione

Cruz e Don Alonso ha fatto la loro scelta. Dopo aver affrontato più e più volte l’argomento matrimonio con Manuel e non aver ottenuto nulla, i marchesi hanno deciso di capitolare ma a modo loro. Diranno sì alle nozze del figlio con Jana ma i due ragazzi dovranno rispettare alcune loro direttive e non permetteranno che queste vengano disattese. Diranno quindi al loro giovane rampollo di avvertire la sua amata e di incontrarsi per parlare del loro imminente futuro. Manuel sarà molto contento di vedere nei suoi genitori finalmente l’apertura sperata ma non andrà tutto bene come spera.

Jana gela Manuela, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Manuela informerà Jana che i suoi genitori vogliono parlare con loro e le dirà di aver capito che sono in arrivo notizie positive. I due ragazzi incontreranno i marchesi e mentre il giovane sarà felice di quello che Cruz e Don Alonso hanno deciso, Jana sarà una furia e non accetterà di doversi piegare a dei ricatti. L’ex cameriera finirà per deludere anzi per gelare il suo innamorato e per far ben sperare alla marchesa che tra loro possa arrivare il momento di dirsi addio.

La Promessa Anticipazioni: Candela indaga su Salvador

Maria è turbata per le voci sul tradimento di Salvador ma per ora non è riuscita a scoprire nient’altro che il nome della presunta amante del ragazzo. La Fernandez continuerà a cercare informazioni e come lei lo farà anche Candela, che andrà un po’ più a fondo nella questione. La cuoca si recherà a Lujàn decisa ad avere quelle risposte che la sua collega non ha ancora ricevuto e per capire cosa sia successo davvero alla festa di Vinegro.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 13 al 19 luglio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.