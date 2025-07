Forbidden Fruit Anticipazioni 14 luglio 2025: Alihan lascia Zeynep senza fiato. Ecco come...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 14 luglio 2025 su Canale 5: Alihan sta per stupire Zeynep, e più di una volta...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 14 luglio 2025 alle 14:10, Alihan spiazza Zeyenep, invitandola a casa sua. Lei, titubante, accetta. Intanto, Hakan, accortosi della loro crescente intesa, inizia a stuzzicare il giovane per divertirsi. Yildiz, invece, comincia a lavorare come cameriera personale di Halit, ed escogita un piano per non farsi mettere i piedi in testa da Duygu. Successivamente, Ender cerca un modo per recuperare i suoi effetti personali rimasti alla villa, ma si rende conto di aver bisogno di una mano. Nel frattempo, Alihan sorprende Zeynep ancora una volta...

Forbidden Fruit: Alihan e Zeynep vicini...

Alihan sta per lasciare di nuovo Zeynep di stucco con un sorprendente invito. Il giovane propone alla dipendente di andare a casa sua; Zeynep, benché appaia piuttosto titubante, alla fine decide di accettare. La mora ancora non lo sa, ma dopo aver dato ad Alihan questa risposta affermativa, trascorrerà con lui una serata che segnerà un punto di svolta nella loro relazione. Che cosa sta per accadere tra i due? Nel mentre, notando quanto Alihan sia preso da Zeynep, Hakan si sta divertendo a punzecchiarlo per spingere ad ammettere il suo interesse per quella che, ormai, non è più una semplice collega...

Halit riassume Yildiz... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Yildiz sta portando avanti il suo piano finemente architettato con la sua amica Sengul per riuscire a far capitolare Halit. Dopo avergli confidato che Ender stava tramando alle sue spalle, la giovane si è guadagnata la fiducia del suo capo; poi, però, non ha potuto far altro che dimettersi. Inoltre, per diventare irresistibile ai suoi occhi, Yildiz ha iniziato a mostrarsi sempre più sfuggente con Halit; e sembra proprio che stia funzionando. Ora, infatti, la bionda viene riassunta dall'uomo, che la vuole a tutti i costi come sua cameriera personale. Nel momento in cui torna a prestare servizio alla villa, Yildiz si rende conto di dover trovare un modo per non farsi calpestare i piedi da Duygu, la quale, evidentemente, non è felice del suo ritorno. In che modo la ragazza farà fuori la sua "rivale"?

Alihan sorprende Zeynep, nelle Anticipazioni della puntata del 14 luglio 2025 di Forbidden Fruit

Ender si è messa in testa di riappropriarsi quanto prima dei suoi effetti personali, che si trovano ancora nell'abitazione in cui fino a qualche giorno prima viveva insieme ad Halit. Per centrare il suo obiettivo, la donna si servirà dell'aiuto di Aysel. Tuttavia, Ender vorrebbe tanto anche riuscire a rivedere Erim, il quale continua a tenerla a debita distanza dal momento del divorzio. Questa, però, si prospetta un'impresa assai più ardua. Nel mentre, Alihan viene a sapere che Zeynep ha un sogno nel cassetto, ossia visitare il Tunnel di Tito a Cevlik. Desideroso di realizzarglielo, il moro sta per compiere un gesto spiazzante nei suoi confronti...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.