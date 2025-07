Beautiful Anticipazioni Puntata del 14 luglio 2025: Ora che Eric è salvo, Steffy può tornare alla riscossa!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful del 14 luglio 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap vedremo Steffy di nuovo all'attacco con Hope ma stavolta qualcosa andrà diversamente dal solito...

Eric si sta riprendendo anche se non è del tutto fuori pericolo. La famiglia è più serena e lo è anche Steffy, che ha ripreso a pensare ad altre faccende spinose. Nella puntata di Beautiful in onda il 14 luglio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la Forrester affronterà senza peli sulla lingua Hope e spererà che suo fratello apra finalmente gli occhi sulla sua relazione, impossibile e potenzialmente pericolosa, con la Logan. La figlia di Brooke si troverà di nuovo a proteggersi dalle accuse della sorellastra ma stavolta il rampollo di Ridge non starà a guardare e cercherà di frenare la sua sorellina. Ecco cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Beautiful: ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap

Eric si è ripreso e finalmente la famiglia può tirare un respiro di sollievo. Il patriarca ha lottato come un leone per tornare dai suoi cari e Finn ha fatto un miracolo. Certo, il pericolo non è ancora del tutto scampato e c’è ancora molta tensione per il Forrester senior, che potrebbe non riprendere la sua vita come un tempo. Questo è il dilemma che affligge Ridge da quando suo padre ha riaperto gli occhi. Anche Steffy ha paura che suo nonno possa non tornare come prima ma saperlo in vita ed essere sicura di non dovergli dire addio, le ha dato la carica che le serviva per ricominciare a pensare a degli altri problemi che affliggono la sua famiglia.

Steffy è tornata alla carica con Hope: ecco cosa succede nelle puntate di Beautiful

Steffy ha rivelato a Finn di essere molto preoccupata per Thomas e di essere certa che la sua relazione con Hope non decollerà mai come il ragazzo vuole. La Forrester ha capito che suo fratello non le darà mai e poi mai retta e che, per ottenere qualcosa, deve rivolgersi alla Logan, sperando che lei capisca che non deve giocare con i sentimenti del designer. In gioco non ci sono solo cuori spezzati ma una sanità mentale che potrebbe di nuovo vacillare pericolosamente e portare, purtroppo a serie conseguenze, più dure di quanto mai successo.

Beautiful Anticipazioni 14 luglio 2025: Steffy affila le armi

La paura di Steffy è solo una, ovvero che suo fratello si stia illudendo che Hope possa davvero amarla e possa condividere con lui la vita. La Forrester è invece convinta che la sua sorellastra sia sì affezionata a lui ma non lo ami e probabilmente non lo farà mai. Per questo è ritornata all’attacco con lei, per convincerla a non tormentare il designer e a farsi indietro per evitare la sofferenza sua e di tutti. Ma Hope non ha intenzione, e lo ha dichiarato più volte, di rinunciare alla sua felicità ed è certa di aver chiarito le cose con il suo amante. Si tratta solo di un’avventura e nulla più e potrà decidere del suo futuro con calma, senza fretta. Niente di diverso dal solito confronto tra le due donne, quello che cambierà sarà l’atteggiamento di Thomas, che si infurierà con la sorella e le intimerà di farsi i fatti suoi.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.