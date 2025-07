La forza di una donna Anticipazioni 14 luglio 2025: Nisan vince un computer, ma vuole venderlo. Ecco perché

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 14 luglio 2025 su Canale 5. La piccola Nisan ha sempre sognato di avere un computer, ed ora che lo ha vinto, decide di venderlo...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sono ricche di emozioni. Nell'episodio in onda il 14 luglio 2025 alle 15:45, Nisan partecipa e vince il concorso scolastico. La bambina si aggiudica dei libri ed un computer. Per aiutare Bahar, che ha scarse possibilità economiche, Nisan si rivolge ad Arif per provare a vendere il pc. Intanto, Enver legge il diario segreto di Sirin e resta senza parole...

La forza di una donna: Il trionfo di Nisan!

Nisan fa molta difficoltà ad ambientarsi a scuola. Infatti, benché lei abbia fatto più di un tentativo, alla fine si è dovuta arrendere davanti all'evidenza: le sue compagne di classe non ne vogliono sapere d'includerla. Il motivo principale per cui le altre alunne tengono Nisan a debita distanza è perché sostengono che quest'ultima sia diversa, a causa delle scarse possibilità economiche della sua famiglia. Nonostante in un primo momento la bambina non abbia reagito bene, ora sta dando prova di avere la stessa tenacia della madre Bahar...

Nisan vince un pc... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Nisan si appresta a prendere parte ad un concorso scolastico di scrittura organizzato dalla maestra. Una compagna di classe non perde occasione per sbeffeggiarla, dicendole che, senza ombra di dubbio, ci tiene tanto al primo posto perché i premi in palio le farebbero comodo, visto che è povera. Sta di fatto che la piccola si sta per prendere la sua rivincita: Nisan è la vincitrice! Quest'ultima è al settimo cielo, sia per essersi tolta una soddisfazione sia per essersi aggiudicata un bel po' di libri ed in particolar modo un computer...

Ender trova il diario di Sirin, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 14 luglio 2025 de La forza di una donna

Nisan ha sempre sognato di possedere un pc, ma era ben consapevole che, viste le limitatissime possibilità economiche di Bahar, non se sarebbe mai potuta permettere uno. Per questa stessa ragione, benché sia felicissima di aver finalmente realizzato un desiderio, prende una drastica decisione: non terrà per sé il computer, ma, senza dire niente a sua madre, chiederà aiuto ad Arif per cercare di venderlo e racimolare un bel gruzzoletto da consegnarle. Per l'ennesima volta, la bimba sta dimostrando di essere incredibilmente altruista e generosa; peccato che la vita non la ricompenserà per la sua gentilezza. Al contempo, Enver sta per fare una scoperta che non gli piacerà per niente, anzi. L'uomo trova il diario segreto di Sirin e si mette a leggerlo, entrando così a conoscenza degli sconcertanti segreti della figlia...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 14 al 18 luglio 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.45.