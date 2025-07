Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 luglio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 11 luglio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15.10, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 luglio 2025 - la tensione cresce tra i componenti della famiglia Forrester e purtroppo non soltanto per Eric. Bridget e Finn veglieranno il patriarca notte e giorno e purtroppo saranno costretti ad ammettere che l'operazione sembra non funzionare. Il Forrester senior ha avuto un infarto post-operatorio e le sue condizioni di salute sono peggiorate. Ma la situazione sarà di fuoco anche alla Forrester Creations, a causa delle decisioni di Ridge. Luna incontrerà Zende nell'ufficio di progettazione e gli rivelerà di essere molto in pena per lui, costretto a fare un passo indietro per lasciare spazio a RJ. La Nozawa gli offrirà tutto il suo sostegno e gli rivelerà di capire come lui si senta. Steffy invece si lascerà andare a una crisi di pianto; Finn tenterà di farle tornare il sorriso ma non sarà certo semplice, non con quello che sta succedendo intorno a loro...

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 11 luglio 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 11 luglio 2025 - Zeynep porta Yildiz a cena per festeggiare il primo giorno di lavoro. Nel corso della serata, la seconda si sfoga con la sorella. Intanto, Alihan è a cena con la sorella Zerrin e la nipote Lila, e sta cercando di far aprire gli occhi alla prima sulla vera natura di Halit. Zerrin è certa che quest'ultimo possa tornare con lei, ora che ha divorziato da Ender, mentre il fratello è di tutt'altro avviso...

La forza di una donna: Anticipazioni del 11 luglio 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 11 luglio 2025 - Jale prova a convincere Bahar ad iniziare le cure, però lei non ne ha la minima intenzione. I suoi sintomi, tuttavia, peggiorano. La dottoressa non sa se parlarne con Hatice ed Enver, ma alla fine, nel corso di una cena, sarà Musa a trovare il coraggio per informare la famiglia. Intanto, Arif mette in guardia Bersan: deve stare lontana da Bahar e dai suoi figlioletti. Infine, dopo l'ennesimo svenimento davanti ai piccoli Nisan e Doruk, la poverina fa una scelta importante...

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 11 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 11 luglio 2025 - Manuel riuscirà a riportare a casa Don Romulo. Il maggiordomo rientrerà alla tenuta e sarà davvero molto felice. Tutti lo accoglieranno con gioia anche Marcelo, sebbene sia molto preoccupato che anche lui scopra la verità sul suo vero legame con Teresa. Intanto Cruz spingerà Petra a scoprire cosa nasconde Don Ricardo e perché non vuole parlare di sua moglie. Pelayo sarà costretto a riferire a Don Alonso si aver accompagnato Catalina in prigione e questo dopo la caduta della ragazza mentre Maria approfitterà di una sua visita a Lujàn per chiedere notizie di Martita ma scoprirà che la giovane non è più in paese ed è partita in pellegrinaggio. Ayala cercherà di portare Don Lorenzo dalla sua parte e per farlo dovrà procedere ai ricatti...

